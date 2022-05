AFERA BUJANOVAC SE NASTAVLJA! Voditelj otkrio detalje razgovora sa zaposlenima iz kluba u kom je radila Aleks, DEJANOVA DEVOJKA

Voditelj rijalitija "Zadruga" Milan Milošević otkriva šta misli o učesnicima pomenutog rijalitija.

- Anđelo se malo pogubio u celoj ovoj priči od silne želje da bude u centru pažnje, posegnuo je za pričom kao i u predhodnoj sezoni kada je ušao u vezu sa Sanjom. Mislim da to što se dešava između njega i Dalile je strast, nikakva zaljubljenost, mada mislim da je video da mu je Sandra bolji izbor, a da ga više radi Dalila. Tako da je tu ipak pobedila strast. Sandra je takođe osetila te neke vibracije, masirali su se, mazili svako jutro i to traje dve sezone već. Sandra je neko ko voli da pridobije muškarce oko sebe, a da se ne desi ništa konkretno. Ona se druži sa njima i Anđelo je to shvatio pa je zato otišo kod Dalile gde će možda nešto i dobiti - komentariše Milan Milošević za Informer.

foto: Damir Dervišagić

- MC Aleks je tako iskoristila Matoru u celoj ovoj priči, ali dobijao sam neke poruke o MC Aleks da nije ona baš tako najvna u ovoj celoj priči i da je ranije imala neka takva iskustva. Sada ja nemam dokaze za to, ali pisali su mi razni. Mislim da MC Aleks samo nije htela to zbog porodice da ozvaniči sa Matorom, a da itekako ona ima neku vrstu emocija prema matoroj i da joj se svidela - priča voditelj rijalitija "Zadruga".

- Serija koja se emitovala u Bosni i Hercegovini humoristička mislim da je bila humoristička serija i čak mislim da se pojavila sa Nikolom Kojom u jednoj epizodnoj ulozi. Ona je počela kao glumica Dalila Moreno, ali ne znam da li narod zna da sam ja Dalilu ubacio u rijaliti. Ona se meni javila na Instagramu, rekla da je glumica i da ima veliku želju da uđe u rijaliti. Ovo što je Filip izneo mislim da je čuo od nekoga, jer da je znao ranije rekao bi sigurno - ističe voditelj Milan Milošević.

foto: Printskrin Pink

- Sandra Rešić je ušla skroz srcem u celu tu priču i jako je taknka linija između ljubavi i prijateljstva. On je bio toliko emotivno skrhan da jednostavno sva pažnja koju je ona njemu poklanjala u tim trenucima je njemu prijala. Vrlo lako može da bude da se i on zaljubio, a i ona njega. Oni to neće priznati nikada - komentariše voditelj.

- Svako ko ulazi naknadno u rijaliti uvek poseže za tim nekim informacijam o učesnicima. Već tri sezone koliko je Aleks Mima kod nas neko ulazi i priča kako je ona prostitutka, u Bujanovcu, Švajcarskoj, on devojka tvrdi da je bila hostesa, šta je ona radila u svoje slobodno vreme to je njena lična stvar. Nema dokaza da je bila prostitutka, ngo ljudi svašta pišu i meni jel vole te izraze lica ako mi prenesemo nešto loše za učesnike. Meni je žao sto su tako Aleksandri to radi, međutim izdigla se iznad situacije i iskulirala je to - zaključuje voditelj rijalitija "Zadruga" Milan Milošević.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M./Informer

