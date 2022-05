SKANDALOZNA PROŠLOST FILIPA CARA! Priznao da su mu TRI devojke ABORTIRALE, pa otkrio detalje prošlosti za koje NIKO NIJE ZNAO

Dalila Dragojević i Filip Car su nastavili svoju igru istine u hotelu gde provode prvu bračnu noć.

On je na njeno pitanje "Da li mu je neka devojka abortirala" ispričao detalje prošlosti za koje javnost nije znala.

- Da li si ti neko ko može da promeni neke navike koje mene nerviraju - pitala je ona.

- Celi život se uči, i ne samo da želim nego i mogu... Želim da idem kući da igram šah sa ocem. Vreme mi je i za dete, ja mnogo volim decu, skoro mi je trideset, želeo bih da sve što nisam uspeo u životu, da to dete uspe - rekao je on.

Da li je ikada neka devojka zatrudnela? - pitala je Dalila.

- Da, jedna je imala spontani, druga je htela da abortira, treća ostane trudna a ja bio u nekom drugom filmu živeo sam ludo i brzo, nisam bio u dobro filmu. Ona je imala dvoje dece od pre, mi se nešto posvađali, ona je tvrdila da je ne bih bio ozbiljan, ona neće moći da funkcioniše, predstavila je to kao da sam ja sa njom zbog se*sualnog odnosa, a ja nisam bio takav. Preselili se 25 kilometara od kuće, da bih plaćao stan. Bio sam u takvoj priči - rekao je Car.

- Mislim da se nikada nećeš promeniti - ubacila se Dalila.

- Bio sam u takvoj priči da kada mi zazvoni telefon da moram da idem. Jedan dan dolazim, vidim da nema stvari ništa, od druga uzmem telefon vidim da je ona na stori ubacila pesmu snima da ide preko granice, drugi dan ne mogu da je dobijem. Treći dan me zove Barbara, kaže mi da je ona u ku*cu, kaže mi da je njena odluka da abortira, ja joj poslao pare i to je to. Posle smo bili opet zajedno, ali ništa od toga. Mene hapsila policija i otišao u ku*ac. Sudbina me nije htela. Moja majka je strašno bila protiv nje - pričao je Car.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)