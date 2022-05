MOLIŠ ZA S*KS, ONA STVAR TI JE BITNIJA OD ROĐENOG DETETA! Irma isprozivala Viki zbog ODNOSA ispred svih, Osmakčić odmah skočio

Viktorija Mitrović i Marko Osmakčić dotakli su dno kada su u rijalitiju "Zadruga" imali s*ks naočigled svih ukućana, dok im je Era Ojdanić pevao.

Njih dvoje se nisu obazirali što su oko njih bili zadrugari, već su se sve vreme smejali. Sada se Viki žestoko sukobila sa Irmom Serjanić, koja ju je žestoko isponižavala.

foto: Pritnscreen

- O tebi se ovde potegla priča da si se j*bala za tri hiljade eura sa onim koji ti je pisao pesmu - rekla je Viki.

- Mene to ne vređa, ne zanima me to - govorila je Dia.

- Hajde ti, Irma, koja si ned*jebana ćuti i ne dobacuj - obratila se Viki Irmi.

foto: Printskrin/Pink

- Treba da te bude stramota, ti koja moliš za s*ks - vikala je Irma.

- Kada sam ja molila? Ja sam neko ko je rekao da on neće da bude sa mnom u vezi - nastavila je.

foto: Pritnscreen

- Tebi je k*rac bitniji od svog deteta. Nama je nje žao, ali kako da je žališ zbog svega - urlala je Sejranićeva.

- Ti što si ned*jebana i zaljubljena u Zolu, to nije moj problem - dodala je Mitrovićka.

- Gledaj svoja posla, malo se sobom bavi. Ona mene nikada nije pitala za s*ks, nego za vezu - govorio je Osmakčić.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:09 Darko Lazić oduševljen Editom Aradinović