EVO KO JE SMUVAO NOVU ZADRUGARKU! Pao sočan poljubac NASRED DVORIŠTA, ovo niko nije OČEKIVAO! (VIDEO)

Zadrugari su napustili žurku iako su želeli još muzike oni su izašli napolje, a pored bazena, Dia Kostić im je spremila performans.

Zadrugari su se razišli, a Dia i Sale Luks su ostali kako bi popričali o svojim osećanjima i emocijama, a onda je on molio da se poljube.

- Ne, Sale, ljubiš me na silu - rekla je ona.

- Hajde da budemo zajedno ili u kombinaciji. Ti bi imala moje obezbeđenje i sve, a onda kada se desi neki posao ti to odradiš i to je to - rekao je Sale, a Dia se uvredila nikad strašnije.

- Pi*ka nije sapun, ja nikada ne bih spavala za lovu! Ja nisam ku*va - drala se Dia.

- Je li ti imaš decu - pitao je on.

- Ne - rekla je ona.

- Ne se*i - rekao je Sale.

- J sam se sprdala da imam decu i brakove, šta je sa tobom - čudila se ona.

Kurir.rs/MM.

