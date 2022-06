VIKI JE ISPLANIRALA TRUDNOĆU ZBOG ŠVAJCARSKIH PAPIRA: Bivša zadrugarka iznela ŠOK tvrdnje, otkrila šta je Marko pričao na NEMAČKOM

Rijaliti učesnica Viktorija Viki Mitrović ostala je u drugom stanju, a njen partner Marko Osmakčić je na sve načine je pokušao da je nagovori na abortus.

Marko je čak u jednom momentu pričao sa Dijom Kosić na nemačkom jeziku iako su ih zadrugari upozoravali da to ne rade.

Ermina Pašović javila se i objasnila šta su njih dvoje zapravo pričali.

- Marko i Dija su pričali na nemačkom kako ih niko ne bi razumeo. On je besan jer Sandra Rešić i pojedini degenerici lože Viki da se svađa sa njim, a Dija mu je to potvrdila i savetovala ga je da priča sam sa Viktorijom, ali on to ne može jer ovi potpaljuju Viki da se svađa sa njim - ukratko nam je objasnila Ermina.

- Srećno im bilo, ali Viktorije mi nije žao. Posle svega što se desilo u gardaroberu, ona je pet minuta kasnije došla kod njega i govorila kako ga voli, molila ga da joj oprosti. Ona se očigledno loži na batine, to joj je fetiš, šamaranjem, ne žalim je zbog toga. Žali Bože samo onog deteta koje ima kod kuće, i ovog ako ga rodi. Ja bih takve ljude i psiho ribe poput nje na sterilizaciju, to mora sa tim ljudima koji su nesposobni za život - rekla je Ermina pa dodala:

- Mislim da je ovo Viki isplanirala i dočekala to. Ona je u celom haosu rekla da će dete imati švajcarske papire i da će ih i ona tako dobiti. Ribe je užas i strava, žali Bože te dece.

