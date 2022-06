NARAVNO DA ĆU RODITI DETE, DŽABA PRIČAŠ! Viki promenila odluku, Marko se ZAKLEO u jedno! U ZORU DRAMA, evo kakav OBRT (VIDEO)

Viktorija Mitrović je prišla Marku Osmakčiću nakon drame koju su imali u emisiji "Pitanja gledalaca", gde je ona rekla da će ipak roditi njegovo dete.

Pitanje za Viktoriju: Da li si realna da pomisliš da rodiš dete ovakvoj osobi kao što je on? - pitanje je postavio Milan.

Ja dete ne bih rodila njemu, ja sam svesna da nećemo biti zajedno napolju. Ja sebe i njega ne vidim. Ja bih dete rodila sebi a ne njemu. On je meni napravio dete, ne vazduh. Zato kažem, evo ja ću sada da kažem ja sam sada na sredini imam napade i ne znam na koju ću stranu da odem. Ja en mogu Marku da objasnim da ja nisam manipulativna osoba. Da sam ovde mesila pite, da sam se lepo plasirala, da sam lepo ostala smirena da se kontroliše. Da li ću ja da poslušam nekog? Neću. Niko od njih neće da čuvaju dete. Ja sama odlučujem, meni ni baba ni deda ne odlučuju. Mnogo je teško kada neko izgubi nekog člana porodice. Ja ne bih detetu oduzela život, smatram da mi je dete zdravo u stomaku. Meni dete nije potrebno sada, ja već imam dete kod kuće. Katastrofu od ćivota sam napravila sada. Ja sam već majka, ja znam kakv je to osećaj. Ne znam šta ću da odlučim. Meni nije bilo dobro danima pre toga. Ja sam nešto spemala da jedem i nisam mogla, mislila sam da mi je zbog stresa. Evo da kažem, ja ako pljujem po njemu, pljuem po sebi. Niti ja treba da rodim njemu, niti on treba da ima dete sa mnom. Pukla sam ovih devet meseci, ja ne znam šta ću da uradim - rekla je Viki.

Nju najviše drži emocija koju je ona osetila prema meni - rekao je Marko. Da sam ostala trudna sa Anđelom, ja bih rodila dete - vikala je Viki. Ona mene nije razumela! Ja pričam da se svaki put vraćala iz emocije. Ja nisam, ja sam zbog drugih stavri. Mene jedino plaši, ja ne znam kako da postupim. Ona će da rodi jer me luđački voli. Ja kad imam da dam ljubavi, ja dam. Ja imam veliki problem sa njom, ja ne želim da se to desi. Ja ne znam kako da se ponašam prema njoj - izjavio je Marko.

- Naravno da ću ja dete roditi, džabe se trudiš - rekla je Viki.

- Ona zna da ovaku premiju neće naćin - dobacio je Marko i svi su za stolom vikali: Auuuu.

- Ona misli da će sa detetom da me da zadrži. Ja slutim na šta miriše. Da će da se desi sr*nje. Ako joj se previše zgadim, onda će da rodi iz inata. Ako budem dobar, onda će da misli da nam ide, pa će da rodi. Ja sam nabrajao danas, ona i ja ne možemo da dukncionišemo, nikada nećemo živeti zajedno. Koji će mi to ku*ac - besneo je Marko.

Nakon njene odluke da zadrži njegovo dete, on je odlučio da se odseli sa Rajskog ostrva. Viki je nakon emisije "Pitanja gledalaca" popričala sa zadrugarima, a potom se sama vratila na ostrvo.

kurir.rs

