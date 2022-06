MILICA VAN SEBE ZBOG MENSURA! TEK JE SAD STIGLO ŠTO SU RASKINULI: Trebalo je da klečim i da te MOLIM (VIDEO)

Milica Veselinović jecala je ispred Bele kuće, zbog izlaganja Mensura Ajdarpašića u rijaliti radio-emisiji.

On joj je prišao, a ona mu je kroz suze priznala da se kaje što se nije borila za njihovu ljubav.

- Ništa dobro sebi nisam doneo. Ja moram svima da objasnim ko si ti meni u životu i zašto sam to radio. Stalo mi je da ti dokažem da mi je stalo, ali si nezrela. Ja tebi ništa nisam prebacivao. Ti meni nikako nisi verovala - kazao je.

- Nije trebalo da pustim da raskinemo, bolje da sam te molila i klečila... Trebala sam. Nije trebalo da dozvolim da raskinemo - govorila je ona.

- Na sve što sam uradio ti bi opet gledala šta ja radim, a ja se ne osećam dobro tako. Ljudi su videli da sam ja predaleko otišao, nisu mi džabe rekli neke stvari. Ti mene ne ceniš nikako, ne poštuješ... Ja to ne mogu da razumem. Ja nisam video da si se ti k*rvala, ovo što znam. Ovde mi to pokazala nisi - nastavio je Mensur.

- Ja pokušavam da ispravim sliku. Hoću da vidim ko je šta iznosio o meni, napolju je pogrešna slika o meni - rekla je Veselinovićeva.

- Ti najbolje znaš da li je istina. Nemoj da se povređuješ teško mi je... Nemoj da plačeš, druži se. Doneli smo odluku, ja samo želim da te malo ohrabrim. Kao da si čekala svaki momenat da mi zameriš sve živo. Čim sam malo bolje ti plačeš. Tebi je žao jer si propustila trenutak da budeš srećna sa mnom. Ja sam ovo rekao malo da te ohrabrim. Budi dobro. Ja ništa ne radim da bih te povređivao, mene ništa ne interesuje i ne zanima me. Ja sam mislio da će mi biti lepo sa toobom, pružio sam pažnju. Ja ne mogu da ne uvažavam reči svojih. Svaka ljubav me otera negde u p*čku materinu. Moram nekad nekog da poslušam, nadam se da me razumeš. To nije ništa loše - pričao je on.

- Šta god da mi uradiš, ja tebe nikad ne bih ostavila. Ja sam takva, sve bih prećutala - plakala je Milica.

- Što nisi ćutala? - upitao je on.

- Ja sam se samo plašila da ne budem ostavljena zbog drugih devojaka. Kad je Mina došla bila sam uplašena i nisam znala da drugačije reagujem - nastavila je Milica.

