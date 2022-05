MILICA IŠUTIRALA MENSURA! HAOS U RIJALITIJU: Klela mu se u Ostrog i nasrnula na njega, u sve umešala i TOMOVIĆA! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić je još jednom izašao iz studija radio "Amnezije" i to nikad besniji zbog sukoba sa Milicom Veselinović.

Ona je nastavila da priča o njemu zbog čega je došlo do žestokog sukoba.

- On priča da je moja majka nacionalista, ovo će skupo da ga košta. Ne može da mi nabija grižu savest, priča da mami nema kući pare da odnese. To me ne interesuje, ja nisam kriva. Sam je kriv za svoju kontrolu. Priča da mu želim loše, da mu želim loše, pričala bih svašta za njega. neću da ga kanalim. Ja mu u svađi kažem neke stvari... Po svemu što sam videla, nije zbog naših porodica raskinuo nego da bi imao ovakvo ponašanje, da bi on mogao da bude on. Krivo mi je što priča da me voli - rekla je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Samo da vas podsetim i završavam priču. Ovo je Milica koja je dogovarala lažnu vezu za rijaliti - pričao je Mensur.

- Hajde, šut u dupe. Ostroga mi, kunem se, nikakvu vezu nisam dogovorila. Pominje Tomovića, jer misli da imam plan sa Tomovićem. Nikakvu vezu nisam dogovarala, zaklela sam mu se u najsvetije. Zna šta je radio, pominje sve stvari samo da bi sebe iščupao! - urlala je Milica.

- Moja jedina mrlja je ponašanje u svađama, nemam mrlju u rijalitiju. Ostaću sama - poručila je ona.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:21 HITNO! STIŽE BEBA? Rijaliti igračica odmah uradila test na TRUDNOĆU: Svi povikali od SREĆE!