NE OSEĆAM SE BAŠ NAJBOLJE! Oglasila se majka Sandre Rešić nakon što se SMUVALA sa Anđelom, Cica BESNA, evo šta je poručila!

Pevačica Sandra Rešić pred kamerama rijalitija "Zadruga" započela je vezu sa cimerom Anđelom Rankovićem.

Njihov odnos ne prestaje da ingrigira javnost, a sada se tim povodom oglasila i njena majka Slavica Cica Rešić.

- Pravo da vam kažem zbog ovih vrućina se ne osećam baš najbolje! Ne prijaju mi. Nemam komentar na dešavanja u rijalitiju. Sandra ima dovoljno godina i nemam šta ja da komentarišem njene ljubavne izbore. Dovoljno je odrasla i zrela - poručila je Sandrina mama Cica za Pink.rs prilično besno, te nije poznato da li joj se dopada ćerkin izbor.

- Na klipovima je sve to tako, i ona i ja smo bežali i suzdržavali se da ne uđemo u vezu, ali oboje smo pričali o tome. Postoje stvari koje znamo ona i ja, bio sam u hotelu tri nedelje, ona mi je rekla otuđio si se. Taj hotel je mene umračio i tada se sve to dešava. Ja nisam pobegao on nje i otišao kod Dalile. Desilo se sa Dalilom šta se desilo i to je to, prenaglio sam, ali dopala mi se ona, ne mogu da lažem - rekao je Anđelo o vezi sa Sandrom.

