BIVŠI ZADRUGAR OTKRIO DALILINO PRAVO LICE: Bili smo u drugom rijalitiju zajedno, BRAK sa Dejanom je bila čista LAŽ!

Bane Čolak je dao svoj sud o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući kao i o učesnicima koji ne prestaju da intrigiraju javnost.

- Gruja je izgubljen sluča, kao i Mima. Toliko je protraćio stvari u Zadruzi, da ne znam, stvarno nije normalan - započinje Bane.

- Luks zna da isprovocira, da ubode gde ne treba i jako je nezahvalan. Car puno laje, a malo ujeda - bio je kratak bivši rijaliti učesnik.

foto: Printscreen/Red TV

- To je stvarno strašno i jako mi je krivo kada čujem da je bilo ko uradio abortus. Bio sam dobar sa Markom i žao mi je što se poneo onako prema Viktoriji, ne zaštitnički, ne džentlmentski, i na kraju horor način na koji je napustio zadrugu. Šta više da kažem osim da mi je jako žao što je prekinula trudnoću.

Progovorio je o Dalili, Caru i Dejanu.

- To je kod njih sasvim normalno, oni niti pamte šta su jedno drugom rekli, niti imaju bilo kakvu emociju. Oni su kao životinje, samo nagone imaju i to ispoljavaju u izolaciji, mada više i ne biraju, kada im se prihte oni obave i nasred sobe. Ona je neko ko je pričala, moralisala od početka, a ispala je najgora tamo. Ja je znam iz prethodnih rijalitija i ono što je ona sada to je ona zapravo, njeno pravo lice. Ono sa Dejanom je bilo klasično foliranje, a on je mislio da će moći da je promeni, da je nauči nekim stvarima, a na kraju se ona vratila akcijama gde je sebe možda i najbolje predstavila.

Bekstvo Marka Osmankčića iz Zadruge

- Što se tiče njegovog bega iz rijalitija nije bio džentlmentski, trebaš da staneš iz devojku ako se već to desi. Trebao je lepo da razgovara sa njom i da joj objasni da možda neće da ostane sa njom, ali da će je podržati u svakoj odluci. Izašao je na vrlo morbidan način, jer ne poznajem nikog ko bi se igrao sa onakvim stvarima, ali njemu svaka čast. Drago mi je što mu je otac živ, eto toliko - završava Bane Čolak.

foto: Nikola Anđić, Sonja Spasić

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:08 BANE ČOLAK I IVANA KRUNIĆ SE NE KRIJU: Ponovo zajedno, uživaju na večeri i ne skidaju osmeh s lica (VIDEO)