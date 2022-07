OVO JE POLUSESTRA FILIPA CARA! Prvi put progovorila o Dalili Dragojević, a evo da li podržava NJIHOVU VEZU! (VIDEO)

U superfinalu rijaliti programa "Zadruga 5", našao se i Filip Car kome su kao podrška došli ujak i polusestra.

Filipova polusestra po ocu, stala je pred kamere i otkrila šta misli o njegovom učešću, ali i istakla da on kod kuće nije agresivan, ipak, kada je dobila pitanje o snajki Dalili, ona je odlučila da se suzdrži od komentara.

foto: Nenad Kostić

- Podržavam Filipa čim sam ovde, mi kao porodica ne dajemo izjave. Ako je Dalila njegova sreća mi se nećemo mešati. Nikada mu se ni u sta nismo mešali, ima dovoljno godina. Kada je imao probleme sa zakonom mi smo ga savetovali. Ne bih da komentarišem njegovu vezu sa Dalilom. Videli smo se za Novu godinu, naši susreti su uvek emotivni. Nismo razočarani. Ako on ode sa Dalilom, ako je on srećan i mi smo srećni, ako ona izaziva u njemu osmeh. Kada sam gledala snimke njihovih svađa i tuča osećala sam se strašno. Neću ga savetovati, ima on dovoljno godina da zna šta radi. Njegov izbor je njegov izbor sad šta mi mislimo to je naše.

- Suzdržaću se o mišljenja vezano za Dalilu. Mislim da ni Dalila ni on nemaju šanse da pobede. Ako bude trebalo, pozdravićemo se za Dalilinom majkom - rekla je Filipova sestra.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/M.M./A.D.

