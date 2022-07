MAJKA JE OSTAVILA, ŽIVELA U BEDI, DECA JE ZVALA PRLJAVUŠA: Bivša rijaliti učesnica htela da oduzme sebi život, pa se sve promenilo

Sanja Spasojević Barbi imala je nesrećno detinjstvo jer su je roditelji zapostavili i pustili da se pati bez podrške i pomoći.

Nekadašnja učesnica rijalitija "Parovi" sada je devojka koja ima sve, uspešna je i sama se izdržava. Kao devojčica, prošla je pravi pakao i umalo se nije ubila jer nije mogla da izdrži ismevanje vršnjaka koji su je svakodnevno omalovažavali, mučili, tukli i odbacivali.

Barbi je ispričala kako su se njeni roditelji ophodili prema njoj i da su joj pogrešnim odlukama uništili detinjstvo, a naš izvor kaže da ona nije rekla ni jedan posto onoga što je zaista prošla.

foto: Printscreen/Happy

- Sanja je oduvek bila mirna i povučena, tiha i nenametljiva, napaćena devojčica koju kao da niko iz porodice nije želeo ni voleo. Bila je siromašna i nije se uklapala u bahate grupe bogataške dece. Svi su imali mnogo para, nosili su skupe krpice, imali skupe mobilne telefone, dobre patike. Barbi je išla u školu u pocepanim patikama, uvek su joj se videli prsti. Farmerke su bile uvek pocepane i prljave. Kada je ulazila u školsko dvorište, dočekivali su je zvižducima i dobacivanjima: "Evo je ova jadnica, evo je bednica. Stiže glavna prljavuša naše škole. Idi operi se, vaškaro". Ona je plakala, često i bežala iz škole da ne bi to proživljavala. Niko je nije štitio, svi se okretali glavu - počinje priču njena prijateljica iz škole koja je jedina bila njena podrška, pa je i sama prolazila kroz torture zbog toga što je bila bliska s njom.

- Često je plakala i proklinjala život, a imala je svega 15 godina. I tako mlada znala je da je neželjena. "Otac mi nikada nije pružio očinsku ljubav, nismo imali nikakav kontakt. Nije mi kupovao stvari niti davao za hranu. Išla sam jadna i odrpana, kao poslednja bednica. Majka me je ostavila kad sam bila mala, a očuvala me je maćeha. Moj otac se tri puta ženio. Svašta sam izdržala na ovim malim plećima. Stasala sam u jaku devojku. Niko ne može da me uništi, a ni da me prevesla", pričala je ona jednom prilikom kada smo bili u većem društvu. Plakali smo dok smo slušali Sanjinu priču. Ona je, ljudi, tako dobra, a i jaka. Ko bi rekao da je doživela takve traume. Neko bi na njenom mestu sišao s uma. Ipak, Barbi se dobro držala, imala ja mene i još jednu drugaricu i mi smo joj pomagale oko svega. Uvek smo joj davale krpice, hranile je i dozvoljavale joj da dođe kod nas da se okupa - nastavlja njena prijateljica iz ranog detinjstva koja nam kaže da je učesnica "Parova" jednog momenta digla ruku na sebe.

foto: Printscreen/Happy

- Bila je mala matura, vreme kada se stavlja tačka na jedan segment života i uplovljava u drugi. Barbi je tada već bila stasala u devojku. Stvarno je bila lepa i zgodna, ali nesrećna jer je živela u nemaštini i bedi. Sve devojke su pričale o maturskim haljinama i frizurama, a ona nije imala novca ni da uplati matursko veče, a kamoli da se sredi. Sećam se da nije htela našu pomoć, a i mi nismo imale baš sve da joj platimo. Dan uoči mature nikome se nije javljala. Zabrinuli smo se za nju, pa smo drugarica i ja otišle do nje da vidimo šta se dešava. Zatekle smo užasan prizor. Barbi je bila u nesvesti, a oko nje tablete za smirenje. Počele smo da je polivamo vodom i šamaramo. Bila je mlitava i u komi. Hitna pomoć je zaista brzo došla. Odvezli su je na ispiranje jer je popila mnogo lekove za spavanje. Kasnije nam je rekla da nije htela da se ubije, već samo da se uspava i prespava dan mature. Zaklela se da će promeniti život i da će isplivati. I sada je svoja na svome i, hvala bogu, sve ružno je iza nje - završava drugarica Sanje Barbi.

Ko je Sanja Barbi?

Sanja Spasojević Barbi je atraktivna plavuša i bivša učesnica osme sezone rijalitija "Parovi". Ova plavokosa starleta stekla je muške simpatije čim je kročila na vrata vile u Zemunu. Priznala je da su joj idoli Jelena Karleuša i Nataša Bekvalac i volela bi da jednog dana bude uspešna i priznata kao one. Nije imala seks u rijalitiju jer nije želela da bruka ljude koji je poznaju.

Sanja Spasojević Barbi doživeli je neviđeni stres kada su njeni maćeha i otac doživeli tešku saobraćajku tokom njenog boravka u "Parovima". Starleta nije imala mira dok nije čula da joj se otac probudio iz kome, te da mu se situacija polako poboljšava.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Republika