ŠOK U EMISIJI! DEJAN NIJE ŽELEO DA SEDNE PORED DALILE: Finalisti zadruge otkrili šta se dešava posle Zadruge, evo kako se osećaju!

Superfinalisti "Zadruge 5", Dejan Dragojević, Dalila Dragojević, Filip Car, Aleksandra Nikolić, Anđela Đuričić i Mensur Ajdarpašić našli su se zajedno u "Amidži šouu" gde su otvoreno govorili o svemu iz rijaitija.

Oni su komentarisali svoje plasmane i otkrili kako se osećaju otkako su izašli iz Bele kuće. Ono što je prvuklo veliku pažnju jeste trenutak kada Dejan nije želeo da sedne pored bivše supruge Dalile.

foto: Pritnscreen

- Nisam svestan da sam pobedio, kako se probudim neko je već tu. Ne mogu da izađem na ulicu, treba mi dva dana da se stabilizujem. Ljudi me zaustavljaju da se slikamo - rekao je Dejan u "Amidži šouu".

- Šta ćeš sa 50000e? - upitao je Ognjen.

- Razmišljam iskreno, David ima neke dobre planove pa ćemo videti - rekao je Dejan.

foto: Pritnscreen

- Ja sam ispaćen, umoran, ne samo od deset meseci, već i ova tri dana. Zovem majku ona me nasoli, otac me nahvali, a sestra... Iskreno ne bih izdržao Zadrugu 6. Pitaju me mnogi, ali ja se ne vidim u tome - rekao je Car.

- Ja sam okej, umorna, ali nije loše. Nisam imala loših iskustva sem poruka i komentara. Uopšte nije kao što su govorili da će me linčovati - rekla je Dalila.

- Nism imao posebna očekivanja, Deki je zaslužio prvo mesto, a ja sam mislio da sam tu ispod - rekao je Mensur.

foto: Pritnscreen

- Nisam očekivala toliki plasman, stalno su me podizali. Za deset meseci sam stekla veliku podršku i nisam očekivala to. Ljudi mi prilaze na ulici i hvale me, ja sam presrećna - rekla je Anđela o svom učešću.

foto: Pritnscreen

Dalila se dotkla i razgovora sa ocem Husom Mujićem.

- Roditelji mi zameraju celokupno učešće, a najviše moj odnos sa Filipom. Nismo se sreli još uvek, čula sam se sa ocem. Pričali smo najnormalnije, o osnovnim stvarima. Tek treba da sednemo i da pričamo. Nisam kod kuće, smeštena sam u jednom delom grada, nisam još osetala kuću, svoje roditelje. Bilo mi je pozitivno što čujem oca, on se držao čvrsto. Sve što treba da saznam saznaću kada se sretnem sa ocem i majkom - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Šesto mesto, ja sam zadovoljna, zahvalna ljudima koji su glasali za mene. Niko mi ništa loše nije rekao, ništa loše mi nije bilo. Sve mi je super. Spavala sam kod svoje kuće - komentarisala je Aleks Nikolić.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

04:28 Filip Car: ja idem svojim roditeljima, a Dalila svojima