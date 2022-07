DEJANOVA PORODICA NEĆE PRIHVATITI ALEKS: Lepi Mića bez dlake na jeziku o zadrugarima, otkrio detalje Dragojevićevoj KRŠTENJA

Lepi Mića odgovorio je na pitanja o svojim bivšim cimerima iz rijalitija "Zadruga 5".

Mića je tom prilikom pomenuo i krštenje Dejana Dragojevića.

Nešto najsvežije je raskid Sandre Rešić i Anđela Rankovića, da li ste očekivali?

- Zabole me k*rac. Ja sam rekao da to nema veze sa mozgom. Prirodnija je bila veza Deda Mraza i Crkenkapirce, nego njih dvoje. Anđelo je ušao u vezu da bi se spasio pritiska, Đedović ga je isprepadao. J*bem ti veze koje neko pritiska.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Mina Vrbaški i Mateja Matijević su se otpratili sa Instagrama dva dana posle završetka "Zadruge", kako to komentarišete?

- Mateja nikad ne bi mogao da pređe preko Minine prošolosti, to se videlo tamo. On bi da j*be Minu, to mu odgovara, da bude u vezi ne. Oni bi svi da budu sa Minom u krevetu, a kad treba da ponesu breme i teret njene hipoteke koju ona nosi, za to nemaju snagu i m*da. To nije fer prema Mini.

foto: Pritnscreen

Kako vam se čine ostale veze, Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević? Ona je bila u Veterniku, upoznala njegovu porodicu. Šta mislite o tome?

- Ne verujem u veze iz rijalitija, može neki ćorak da se desi, pa da nešto prođe. U daljinu te veze ne verujem, da će trajati. Mislim da je Dejan nju zgovitivio, ali da se niko od porodice ne slaže, ali neće sad da mu staju na muke. Vraća se kući posle pet godine, sve i da misle loše o Aleksandri neće to reći. Mislim da neće nikad da prihvate Aleks kao pravu devojku, ne jer je ona loša, negomisle da Dejan zaslužuje bolje. To je lično moje mišljenje.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Mnogo ljudi sumnja u Aleksandrinu iskrenost, da li vi sumnjate u iskrenost i emociju prema Dejanu?

- Ja ne verujem sebi, a kamoli Aleksandri. Tu nema ko koga nije prodao, sve su to veze zbog kamere, pitanja, kadra, malo je tu emocije. Ima, ali sve je to retko.

Veza Dalile i Cara? Šta mislite o svemu što se dešava?

- To je budalaština. Veza dve osobe koje nemaju stav, ni karakter, ni reči. Oni nemaju ništa, oni su nule, moralne nule. Toliko puta su se zakleli i zgaze to. Oni su ti koji daju garanciju za svoju reč, a toliko su se p*kenjali po svojoj reči... Ja njima ne verujem ništa. Car je lažov, galama i urlikanje. Njega treba da obaveste da je ove nedelje on potrčko, a da je gazda ove nedelje Marko Đedović.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

Rekli ste da ćete krsititi Dejana, ali on je rekao da je tad u Hurgadi. Da li ste se čuli?

- On ako je u Hurgadi, mora da zna da tamo postoje pravoslavni hrišćani... Mogu ja njega da krstim u Hurgadi, ali nećemo tamo - krstićemo ga u manarstiru Krušedol, biće tamo. Pustio sam ga da se odmori, neka da sebi malo oduška, proživeo je stvari koje nisu za pohvaliti. Pobedio je, čestitam, sad je sa devojkom koju voli. Biće mi čast da kristim Dejana. Ako misli tamo da ode, ima i u Hurgadi pravoslavnih hrišćana.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Pink.rs

