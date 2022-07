PRVO POJAVLJIVANJE MAJE MARINKOVIĆ NAKON SKANDALA: Kako MUŽ od dečko, na SVADBI nisam bila, a mi smo se ZALJUBILI! (VIDEO)

Tijana Ajfon proslavlja rođendan, a jedna od zvanica je i Maja Marinković koja je u žiži javnosti zbog afere sa nevečanim mužem svoje, sada već bivše drugarice Aleksandre Subotić.

Ovo je prvo Majino pojavljivanje u javnosti, koja je dosšala na žurku, obučena u belo u pratnji svog oca Takija. Pozirala je okupljenim fotografima, primila komplimente na račun izgleda, zahvalila se, a evo šta je imala da kaže o situaciji koja sve zanima.

foto: Printscreen

Na konstataciju novinarke Kurira, da je ona najpoznatija otimačica muževa, Maja je odgovorila:

- Ja ne znam kako muž od dečko, ja se ne sećam da sam bila na svadbi, tako da ja iskreno ne znam kako se postaje muž od dečka, ja sam upućena da oni jesu bili zajedno, ali to je bila veza, sada već bivša veza. Tako će i ostati.

Na pitanje da li se ta veza rasturila zbog nje, Marinkovićeva je imala spreman odgovor:

foto: Printscreen

- Kako ja mogu da pokvarim nešto, ako je to nešto bilo sjajno? Smatram da... meni je žao i iskreno snosnim odgovornost što se tiče te bliskosti i prijateljstva sa njom i ne mislim da je to bilo uredu - rekla je i nastavila da objašnjava kako je to mogla da uradi drugarici:

- Čovek nikad ne zna šta nosi dan, šta nosi noć, jednostavno mi nismo mogli protiv naših emocija koje su se rodile vremenom. Nije to funkcionisalo baš kako je predstavljeno, postoji tu druga pozadina, ali nisam neko to treba da iznosi niti ću komentarisati, nju ne komentarišem. Naravno ne mislim ništa loše jer ona meni nije ništa loše uradila, što se mene tiče. Da, žao mi je, ja protiv svojih osećanja nisam mogla i to je to - a šta je još rekla pogledajte u nastavku:

05:00 Maja Marinković intervju

(Kurir.rs/Lj.S)

