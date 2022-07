BIVŠA ZADRUGARKA PROGOVORILA O EKSPLICITNIM FOTKAMA: Bivši dečko je ukanalio dok je bila u RIJALITIJU, a ona sada otkrila ISTINU!

Bivša zadrugarka Ana Jovanović progovorila je o eksplicitnim fotografijama i uništavanju salona.

- Normalno da se sviđao i njoj i meni, ne bi tek tako bile sa nekim. Trebali je da potisnemo sviđanje zbog Filipa i Dalile. Žao mi je što rijaliti nije potrjao duže, pa da može da ugosti Marijanu i Dalilu i postavlja im ovakva pitanje - rekla je Sanja.

- Moje zaljubljivanje može da bude kobno kad poludim, ali zaustavila sam se na vreme. Nisam prešla granicu, jer ja kad poludim, poludim baš i sve uradim da osoba bude moja. Bila sam svesna gde sam, da sebe nisam ponizila još više - dodala je Ana.

- Je l' ispao Filip fer prema vama? - pitao je voditeljl.

- Nije do kraja. Mislim da je dobrodušan i da nije loš koliko se predstavio. Mislim da drugi lako u njemu probude loše. Ne znam da li mi je toliko razočarao - govorila je Grujićeva.

- Filip i ja nismo imali rasprave, imali smo par svađica. Ja sa njim nikad nisam bila na v i nož, nikad nismo držali distancu. Nikad nisam imala loše mišljenje o njemu. Jednom je bilo kad je ona iznela, a do tad nisam čuo da je rekao za mene i Sanju - govorila je Ana.

- Ako je stvaro tako, onda je p dvolična - dodala je Sanja.

- Ana, šta se desilo sa tvojim bivšim dečkom? Svašta je izbacio o tebi, golišava fotografije... Je l' si se čula sa njim ili videla? - pitao je Milan.

- Nismo imali kontakt nakon mog izlaska. Jednom je došao nakon mog izlaska u emisiju, hteo je da porazgovaramo, a ja sam odbila. Nije me posle zvao, ni pisao. Gledala sam dva intervjua, ne zanima me... O bivšima sve najbolje. Ono što sam planirala da rešim na ovaj ili onaj način, ništa me ne zanima. Grafiti su bili pre mog ulaska, jer je hteo da me spreči. Mina je rekla kako je moj salon polomljen i ne radim to su laži. Salon je od mog ulaska radio kao da sam bila tamo, možda i još bolje - govorila je Ana.

