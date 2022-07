DALILA JE DOBRO UNOVČILA SVOJ RAZVOD! Sanja Grujić poznata po britkom jeziku oplela po zadrugarima, a njih DVOJICU nije ŠTEDELA!

Bivša rijaliti učesnica Sanja Grujić nije štedela bivše cimere, a otkrila je da su je Miki Đuričić i Stefan Karić razočarali.

Potom je Sanja razvezala jezik o razvodu Dalile i Dejana Dragojevića.

Kako se osećaš posle izlaska iz rijalitija?

- Posle izlaska iz rijalitija sam vrlo zbunjena, sve mi je nekako nesvakidašnje i neuobičajeno, navikla sam se na te uslove i ljude sa kojima sam živela. Sada mi je sve nekako čudno još se navikavam. Ovo vreme sam gledala da iskoristim sa porodicom da provedem, da budem sa njima što više da nadoknadimo to izgubljeno, da se vidim sa prijateljima sa kojima sam odrasla, sa komšijama i sa ljudima koji su mi bliski i do kojih mi je stalo.

Kakvi su komentari tvoje porodice na tvoje učešće?

- Komentari moje porodice su vrlo pozitivni. Mama mi je malo šokirana jer ne poznaje me takvu, kao nekoga ko će da se svađa, ko će da bude toliko direktan. Sve je pozitivno sem tog odnosa koji sam imala sa Filipom, to ih je malo razočaralo i šokiralo, ali dobro prevazići ćemo i to. Važno je da ne ponavljam greške, ovo sve ostalo je pozitivno.

Kako komentarišeš Filipov raskid sa Dalilom?

- Ja sam to očekivala. Nisam očekivala da će se nastaviti ta njihova veza meni je sve to izgledalo fejk. Mislim da je Dalila dobro iskoristila to da stekne neku veću popularnost i da je dobro unovčila taj svoj razvod. Da sve to što je pričala za oca koliko joj nedostaje i koliko ga je veličala da je zapravo i to iskoristila jer vidimo da je otac prihvatio najnormalnije, što me je šokiralo jer je odmah okačila to na svoj jutjub kanal što znači da je unovčila i to. Mislim da je sve to vezano za novac i da je sve bila gluma i neka ogromna prevara naroda i svih nas, a i Dejana prvenstveno.

Da li misliš da je to neki njen plan sa Dejanom?

- Ne, ne mislim da ima veze sa Dejanom nego da je smao lepo iskoristila i da bi ona Dejana ostavila kad tad. Ovako je znala šta će biti bum, oko čega će se dići dževa. Znala je koliku Dejan ima ljubav prema njoj i kakve su njegove emocije, kako će on to da prihvati. Bila je upoznata i sa likom Filipa Cara, imala je prilike da isprati prošlu sezonu i da vidi da on lako stupa u emotivne odnose i kako se ponaša u svojim emotivnim odnosima. Na kraju krajeva znala je da će Dejan biti njena žrtva, a da će ona pokušati od sebe da napravi Filipovu žrtvu. Što mislim i da joj je pošlo za rukom jer ima mnogo ljudi koji u njoj vide žrtvu tog nekog odnosa sa Filipom, a zaboravili su zapravo šta je ona uradila i da je ona dželat, a dželat nikad ne može biti žrtva.

Da li te je Car kontaktirao nakon raskida sa Dalilom?

- Ne nije, nismo ni u kakvom kontaktu. Poslednji put sam ga videla i čula poslednje veče u Zadruzi.

Da li te je razočarao neko od učesnika?

- Da, šokirana sam. Po svom izlasku nisam obraćala toliko pažnju na klipove, ali prošle nedelje su gostovali Stefan Karić i Miki Đuričić. Jako su opleli po meni, nisma znala da imaju takvo mišljenje o meni. Žao mi je što mi to nisu rekli u lice pa a mogu da im odgovorim. Najlakše je pričati kad taj neko nije tu. Ja sam Stefana uvek isticala i hvalila ga. Mislim da sam i neke njegove mane uvek ostavljala negde po strani, a mislim da to nisam trebala da radim s obzirom da je on meni tražio trn u oku. Videla sam kakvo ima mišljenje o meni i odgledala sam i klipove gde je on mene ogovarao sve vreme, zapravo je imao ono najgore moguće mišljenje o meni a nikada mi to nije rekao u lice sem tokom dve svađe koje smo imali. Miki me je takođe razočarao jer sam o njemu mislila sve najpozizivnije, a zapravo se ispostavilo da mi nikada i nije bio prijatelj. To sam mogla da vidim po njegovim delima. Gledao je najviše moguće da me ocrni i da traži svaku moju grešku, tako da ne mogu da verujem. Njih dvojica su za mene najveće moguće razočarenje. Uopšte nisam očekivala to od Mikija.

