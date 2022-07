TROJE UČESNIKA IZBAČENO IZ ZADRUGE 5! Jedna se rasplakala: Ako bilbord nije spreman, selim se u BEOGRAD (VIDEO)

Dvoje rijaliti učesnika napustilo je "Zadrugu 5", a niko nije mogao da veruje da je reč o njima.

Sanja Grujić napustila je "Zadrugu 5" i osvojila 18. mesto, a izbačena je i Milana Mima Šarac.

- Je l' mi tu mama? Ponela sam maramice ako se rasplačem. Jako sam uzbuđena i razočarana što nisu tu. Mogli su da pretpostave i da me čekaju od ponedeljka. Ako bilbord nije spreman, selim se u Beograd. Ja sam ovo očekivala od ponedeljka, ima ljudi koji su više od mene zaslužili da ostane do superfinala. Kad nisam ispala do danas, očekivala sam da ću da ostanem i večeras - pričala je Sanja.

Voditelj je podigao najugroženije takmičare koji u preseku imaju najmanje glasova. Među njima se našla Aleksandra Nikolić.

- Ako su gledaoci tako odlučili... Ako izađem ranije, to neće ništa promeniti u našoj vezi - rekla je Aleks.

Nakon nekoliko trenutaka neizvesnosti, Milan Milošević je otkrio da "Zadrugu 5" napušta Marko Đedović, koji se pozdravio sa svojim cimerima i zaputio ka studiju.

