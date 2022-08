VIKI I MARKO SE POMIRILI? Nakon emisije i žešćeg skandala, brže bolje sela na avion do Ciriha, isplivali svi DETALJI!

Viktorija je pred milionskim auditorijumom otvorila dušu i priznala sve o tajnim susretima s Markom, skandalu u apartmanu, kada ga je uhvatila na delu sa Marijanom Zonjić, ali i o svom upoznavanju sa njegovim ocem Franjom Osmakčićem.

Priznala je da je svako krenuo svojim putem, jer Marko želi da juri muzičku karijeru, u šta mu se ona "ne uklapa", međutim već danas došlo je do pomirenja.

foto: Nenad Kostć, Nemanja Nikolić

Samo sat-dva posle emisije Viktorija se uputila na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", odakle je poletela za Cirih.

foto: Printscreen/Zadruga

- Istina je sve što je pričala, stvarno su raskinuli, ali znate već njih, oni danas ovako, sutra onako. Marko ju je zvao kod njega u Cirih i bukirao kartu, isplanirala je ona taj let. Spakovala se pre nego što je došla na Pink u emisiju, završila je gostovanje negde oko pola 4 ujutro, otišla kući po prtljag i pravac aerodrom, imala je let u 7 ujutro. Znam da se i sa Franjom, Markovim ocem, čula pre neki dan, pitala ga je da li je OK da ona dođe, da li može da ostane kod njih par dana. On joj je rekao da je sve OK, da dođe slobodno i da se sve dogovori sa Markom. Eno ih sad u Cirihu kod njega, koliko znam biće ona tamo nekoliko dana - ispričao je za izvor blizak Mitrovićevoj.

Kurir, rs/ Pink

