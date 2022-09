ŽAO MI JE DALILE DRAGOJEVIĆ! Car šokirao sve izjavom, pa ZAPENIO zbog Marijane Zonjić i zapretio joj EKSPLICITNIM SNIMKOM!

Filip Car i Lazar Čolić Zola gostuju u emisiji "Narod pita", gde su govorili o raznim temama iz "Zadruge".

Usledilo je telefonsko uključenje, javila se Zaga iz Beograda.

- Filipe, ja sam bila na liniji dok si u emisiji razgovarao sa Sanjom i Anom, neke reči su moigle da pogode sve devojke sa kojima si bio. Ne mogu da se setim šta si tačno izgovorio, ali bio si sa njima, a spakovao si ih sve u koš, gde verovatno odlažeš sve bivše devojke. Sanja se verovatno osetila ugroženo. Što se tiče jučerašnje emisije, bilo je dosta pitanja o tebi, jer si ostavio dosta utisaka - govorila je gledateljka.

- Naravno da će da se priča, ali Marijana Zonjić, muvakali se par dana u "Zadruzi", trebao sam da dođem u karantin, noć pred ulazak se videli, ona legla pored mene malo, ništa. Nismo imali neki odnos, a ona ima potrebu na silu da ide protiv mene. Šta će da postigne? Ajde Marijana, ali Luks on svaki put potencira pljuvačinu po meni. Oni dođu celu noć da pričaju o meni, a oni bi napravili kao ja da znaju. Luks bi bio sa 50 riba u 10 meseci, ali ne može - rekao je Car.

- Ti si napravio uvod da te nastavi priča, kad si rekao da imaš snike Marijane Zonjić u telefonu, ali to je nešto što ne smeš da uradiš ako hoćeš da se predstaviš kao bolji frajer - dodala je gledateljka.

- Nemam u sebi to da uradim. Ja nemam srama, davno sam izgubio pojam o sramoti, ali nikad nisam radio takve stvari. Oni pišu statue, javljaju se novinarima, a idu golom g*zicom na ježa. Ja toliko znam, a neke stvari me nisu zanimale. Od slika i snimaka gde vide jedni druge, a neće da šalju novinarima, to je dolazilo do mene. Videlo se ko se sa kim druži, upozna nekog, ima s*ks i skida zvezdice sa gaćica. Znaju oni koji rade. Oni se bave tuđim životima, a ne svojim. Kad sve sagledam meni je Dalile Dragojević žao, ona nema nikog uz sebe - nastavio je da besni Car.

Nakon uklučenja, Car se nadovezao na razgovor sa gledateljkom i otkrio da li veruje da devojke mogu da se promene.

- Može svako da se promeni, pitanje je da li želi. Sve devojke koje su u rijalitiju, imaju svoje kvalitete. Ne bi one došle i dokopale se televizije da nemaju neki određeni kvalitet ili intelekt. Treba da brinu o nekim stvarima, žena si. Marijana sebi ne može to da dozovoli ako misli da kaže da je takva i onakva - rekao je Car.

