ALEKS OTKRILA ŠTA ZNA O MAJINOM I PECINOM RASKIDU! Isplivali svi detalji, Marinkovićka ostavljena u Budvi, plakala i ZVALA NJIH!

Aleksandra Nikolić ustala je za crnim stolom pa je tom prilikom otkrila šta zna o raskidu Maje Marinković i Petra Pece Raspopovića.

- Ti si Maju optužila da je novinarima prodala priču da je ona šutnula Pecu, ali da je istina da je zapravo on šutnuo nju i da nije imala dinara. Šta ti znaš? - pitao je Darko.

- Darko, iskrena da budem nisam se raspitivala, ja sam samo čula nešto. Ja sam čula priču da je Peca vijagra nju ostavio u Budvi i da je ona bila uplakana, da joj je bilo teško nakon svega toga. Zvala je bivše zadrugare, plakala, a ono što smo mi čitali je da nije mogla da trpi taj "zlatni kavez". Neću imenovati, jer ima ovde vremena - rekla je Aleks.

- Kada smo čuli da su raskinuli, pozvali smo Maju i preneli smo ono što je rekla - rekao je Darko.

- Čovek ne želi verovatno da se oglašava javno. Znam da je jedna osoba skrinšotovala poziv gde je ona plakala. Ima Đedović skrinšot u svom telefonu. Ja sam to ovde saznala - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako komentarišeš Maji ne izjave da ste prećutno zakopale ratne sekire i kak oti provociraš da bi ti bila žrtva - pitao je Tanasijević.

- Ja ne mogu biti žrtva nikako nekim svojim rečima koje izgovaram. Ja itekako umem da odgovorim da ih zaboli! Nisam želela da imam konflikt sa Majom, ne želim da idem ispolivana pikavcima i da mi kaže k sto puta...Verovatno ljudi koji su gledali taj deo, oni su čuli kada je Maja prišla i nešto je indirektno spomenula. Ne sećam se tačno jer ona stalno ima izjave po pitanju mene. Ja sam samo rekla nešto što sam čula. Nisam ona koja će da priča da ovaj neko nosi majicu od pet dinara, da neko liči na akrepa i slično, ja pokopavam istinom - dodala je Aleks.

- U čemu je razlika između Maje i tebe - pitao je Darko.

- Velika je razlika. Ja sam izgradila neki novi život. Voljena sam, ispunjena i napredujem u životu. Ono što je prokomentarisao Kristijan, to je njen prijatelj rekao, da se nije pomerio od kako je on nju upoznao. Mislim da joj to na neki način smeta. Ona je rekla da sam došla da glumim monahinju, ja to ne mislim - rekla je Nikolićeva.

Kurir.rs

