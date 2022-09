"SVE ĆE DOKAZATI NA SUDU!" Majka Sanje Grujić van sebe, podnosi tužbu protiv OVE ZADRUGARKE: ONA JE ISFRUSTRIRANA STARIJA ŽENA!

Danijela Grujić, majka učesnice "Zadruge" Sanje Grujić, oglasila se povodom žestokih sukoba njene ćerke i Marine Popović, koja ju je žestoko napala pre nekoliko dana za crnim stolom.

Pale su teške reči i uvrede, a Marina je u jednom trenutku čak nasrnula na Sanju, kada ju je pred svima polila vodom. Na pitanje kako gleda na Sanjin i Marinin rat, Danijela, majka Grujićeve, kaže:

foto: Printscreen YouTube

- Ne znam šta bih rekla, ja tu ne vidim rat. Ja tu vidim jednu isfrustriranu, stariju ženu koja očigledno ima problem neki sa mladošću. To je strašno! Da li je to njihova nemoć, da se suprotstave Sanjinom intelektu i vokabularu. Jednoj uspešnoj, mladoj, lepoj, obrazovanoj devojci. Ja imam samo srednju ekonomsku školu, ali takve reči ne bih mogla da izgovorim, kakve je ta gospođa sa dve fakultetske diplome mom detetu izgovorila. Ja bih se posramila. Sve što je navela, verovatno će morati da dokaže na sudu - najavila je Danijela, a potom nastavila:

- Videla sam da Sanjica traži da tužim tu gospođu. Meni je, kao roditelju, strašno da sve ovo doživljavam. Poštujem Sanjine odluke, tražila je to što je tražila, da je tužim, to je otprilike i dobila. Bila sam kod njenog advokata, Sanja mu je ostavila punomoćje. Ja je verovatno ne bih tužila, ali ona je to tražila od svog advokata, tako da. On će videti još sa kolegama i postupiće kako treba - kaže majka Sanje Grujić, a potom se nadovezala i na njene sukobe sa Lepim Mićom.

foto: Printscreen YouTube

- Za Lepog Miću nemam šta da kažem. Ja nisam iz te priče, ja se na taj nivo neću spuštati. Samo bih ga pozdravila i pitala da li se plaši Boga, eto, to je sve - završila je Danijela svoje izlaganje.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

02:52 Sanja Grujić ulazi u zadrugu