MARINKOVIĆ RASKRINKAVA: Marko se samo IGRA sa Majom, poverio mu se, a evo na koga bi ona odmah PALA! Ivan ima i jednu ŽELJU

Drvo mudrosti pozvalo je Ivana Marinkovića kako bi porazgovaralo sa njim o aktuelnim temama u Beloj kući.

Marinković je otkrio svoje utiske o zadrugarima i cimerima.

- Super su mi utisci iskreno da ti kažem. Imam te neke periode da mi je strašno dosadno. Nisam neka tračara da idem po ćoškovima i da pričam, ali moraću i to da radim. Sve mi je super, baš mi je dobar osećaj. Ulazim po prvi put sam, nemam devojku niti planiram da imam, pa sam mislilo da će bit teže - rekao je Ivan.

- Znam da neka priča nosi ovde deo i određeni vremenski period, ali je meni to kisela voda. Ne bih puno dao na znaćaju ovim klincima, sve na kraju prebacim na njihove godine, iako mi bude čudno u početku. Sve mi je i dalje fejk. Nekako sam kao gledalac prošle godine, bila je priča koja je nosila "Zadrugu", pa zato očekujemo slično. Da, postoje ljudi koji su me razočarali - počeo je Marinković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Maja je navikla da ima turbulentan život, pa se vidi sada da je njoj samoj teško. Zato ima potrebu da uzdiže samu sebe. Ne volim kad me neko tapše po ramenu i čekam momenat kada kada ću moći da im kažem sve što mislim. Mića je u pravu. Dozvoljava ljudima da joj govore sve i svašta na mnogo grublji način, a kad Mića zameri, onda se promeni sve. Ne mogu nekada da prećutim, jedva sam čekao da kažem šta sam video - rekao je Ivan, pa je dodao:

- Marko, pošto je već u paketu sa njom. Neću da otkrijem to, taj sitan detalj, ne bi ni značilo možda da kažem... Marko mene ćušne za stolom, kad se tako neka polemika vodi, a i par puta me je pitao kad se zahukta priča oko njega: "Ivane, kako dalje?", pa mu ja kažem da fura tu priču. Rekao sam sinoć, ne znam kako će on sve ovo da izgura. Ne znam momka, mnogo se ljudi zaleti. Svi smo mi napravili greške koje su nas koštale, nekog manje, nekog više. Veliko je pitanje kako će se snaći oni u tome, ako uđe neki Majin bivši... Ovaj mali Bilal. To su mi nekako dečije priče. Mislim da je jedini od ovih mlađih momaka ugrabio šansu da se istakne u prvi plan, ali to je njegov maksimum, neću da ponižavam devojke. Nema tu dalje, to su njihovi maksimumi. - nastavio je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zvezdan je poželjan muškarac ženama, on nosi isto to "Ksenijin bivši momak". Da je Zvezdan malo više u priči, da bi Maja i te kako zagrizla... Da je Zvzedan otvoreniji i da nema vezu. Mi ne znamo koje je njegovo stvarno mišljenje o Maji. Maja kad bi spojila četiri muškarca, našla bi idealnog. Ona bi konstituciju i strahopošotvanje Kristijanovo, Zvezdanovu prošlost i ima tu još - rekao je Ivan.

- Ja sam primetio kod Mikice dve stvari, a to je da ne može da ne kaže da mu je nekako karta za ulazak, koliko ja znam nije bio u rijalitiju, da je jedva čekao da ima svađu sa Zoricom Marković. Kad je video da nije lako i da to potraje, on je brže bolje spustio loptu. Položio je koplja pred Zoricom na žurki. Kod Mikice sam primetio, ne družim se sa njima, ali je upao u Mikijevu zaštitu, ali sam primetio čim Mikici dobaciš, ne prihvata šalu od svakog. Kristijan može da kaže Maji sve, Mića i ja ne možemo...Na žurci, Mikica malo popio, počeo da se hvata za polni organ. - rekao je Ivan.

- Je l' može još jedna molba? Nisam sujetan, bar ne mislim o sebi da jesam i nisam ovde došao da bi se na sve načine istakao, ali bih stvarno voleo da ne bude da nekome otimam, da jednom za mesec, dva, vodim radio - pitao je Ivan.

- Moja devojka i ja imamo još jednu pesmu koja nas spaja godinama, od Saše Kovačevića, zove se ja mislim 'moja malena'...Tajna je da je Marko igrao igru sa devojkama i da me je non-stop pitao šta da radi. Što znači da nije bio iskren ni prema Aniti, Milici, a ni prema Ani - rekao je Ivan.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:51 Marija Šerifović se oglasila povodom prebijene sestre Uki Q