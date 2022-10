MAJA NIJE ISTA POSLE PLASTIČNIH OPERACIJA! PRECENILA SE, MI JOJ ĆUTIMO: Zadrugari osuli paljbu po cimerki, pravi se PAMETNA! VIDEO

Ivan Marinković prozvan je u rijalitiju da kaže ko je osvojio drugo mesto u izboru osobe iz "Zadruge 6" koja se pravi pametnija nego što jeste.

Kada je voditelj saopštio da je to Maja Marinković, on je odmah rekao da ga to ne čudi.

- Nisam iznenađen, nema neki vokabular. Malo je sebe precenila, ali mi joj i dozvoljavamo to ćutanjem. Mnoge njene reči nemaju težinu... Nju mnogo košta to isticanje bespotrebno. Slažem se sa gledaocima, nije neki adekvatan sagovornik za ozbiljnu svađu... Verujem ljudima koji govore da ranije nije ni ovako izgledala... Čini mi se da ona i nije ona sa ovom promenom - rekao je Ivan.

- Nisu tema moje operacije već nešto drugo - odbrusila je Marinkovićeva.

- Možda je i zasluženo... Bilo je trenutaka kada je ponižavala druge devojke, previše govori o sebi... Mislim da je ona samo sebi bitna jer nikome drugom nije. Maja po meni nije verbalno jaka, ali brzo gubi strpljenje... Zasluženo mi je na drugom mestu - rekla je Milica.

- Mislim da su gledaoci glasali jer su se razčarali, jer se promenila. Mnogo veliča sve a zapravo pokazuje sve sasvim suprotno. Sve svoje frajere je veličala a svi su bili nebitni pre nje. I samog Marka je ponižavala dok se družio sa Anitom i Milicom, a sada je sa njim super. Pravi se pametna, a emotivno je nestabilna - rekla je Sanja.

- Ovo je još i dobra titula kakvu će mi tek dodeliti. Davnih dana sam se ja ovde čeličila, ali to ljudi ne kapiraju - izjavila je Maja.

- Znala si da ponižavaš devojke, govoriš kako su druga liga... Pravila si se pametna to je istina, razmisli gde grešiš pa da možda i ispraviš - dodao je Miki.

- Mislim da su to neki glasovi na osnovu njenih ranijih izbora i možda grešaka koje je pravila. Ona je dosta grešila, ljudi su je savetovali ali je ona sve radila po svom... Sada ne mogu da joj nađem grešku - izjavio je Marko.

- Ja ovde ipak imam izgrađeno ime za sve ove godine... Sve je ovde do Marka, ne želim time da se bavim - smejala se Maja.

