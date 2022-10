"O KAKVOJ ISTINI MAJA PRIČA? ISTRAGA O NESTANKU TRAJE" Porodica nestale Marijane šokirana rečima druge ćerke, evo šta kaže OTAC

Sestra nestale Marijane Seifert iz "Velikog brata", sinoć je ušla u rijaliti "Zadruga".

Tokom svog intervjua u studiju, Maja Kovačević je rekla nakon navodno njena porodica zna šta se Marijini desilo i da će celu istinu ispričati javno.

- Mi smo kao porodica dali sve od sebe i saznali smo 99,9 posto toga. Kada budem bila spremna da ispričam to podeliću sa javnošću. Dobila sam sliku šta se dogodilo i nekako pokušavam da to prihvatim. Saznali smo sve šta je bilo. Moja bol je moja bol i nosiću je do kraja života... Imam šesto čulo, kad se to dogodilo znala sam da je više nema i sad se sve dokazalo da je tako kako je. A ljudi ne mogu očekivati da ću odustati. To je pogađalo i moju sestru, nju su dokrajčili zli komentari, nije se od toga nikad oporavila. Ali ja sam drugačija, drvlje i kamenje možete po meni, nećete me slomiti ni uništiti - rekla je Maja Kovačević u studiju.

Ovim povodom oglasio se i Majin otac za "Slobodnu Dalmaciju".

- Ja stvarno ne znam o čemu Maja priča? O kakvoj istini? Shvatite me, nije nam drago da je uopše išla tamo i ne želim ulaziti u njene razloge zašto je to rekla... Mogu vam reći da je istraga o Marijaninom nestanku i dalje otvorena i traje. Apelujem ovim putem da vi novinari ne zaboravite na moju ćerku i s vremena na vreme podsetite javnost na njen nestanak. Takođe, molim sve one koji nešto znaju o tome što se uistinu dogodilo te večeri kad je Marijana nestala da kažu policiji ili dođu do mene preko vas novinara - rekao je Ivo.

U razgovor se kratko uključila i Marijanina majka Gordana, koja je ponovila suprugov apel, pošto već šest meseci žive u agoniji neznajući šta im se dogodilo sa ćerkom.

