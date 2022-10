"POZNAVALA SAM MATEJA PERIŠA, NISAM MOGLA DA ZAMISLIM DA ĆE I MOJA SESTRA NESTATI!" Maja kroz jecaje o Marijani za kojom se traga

Sestra nestale pobednice Velikog brata, Marijane Seifert, Maja Kovačević, prenekoliko dana ušla je "Zadrugu" gde je više puta govorila o nestanku svoje sestre.

Maja je sada u svojoj ispovesti ispričala i da je poznavala Mateja Periša, za kojim se tragalo u Beogradu puna tri meseca, a čije je telo na kraju pronađeno u Dunavu.

foto: Pritnscreen

"Ja sam poznavala Mateja. Prijatelji smo na Instagramu i dan danas. Nije da smo bili neki veliki prijatelji, ali znali smo se, u Splitu svi svakoga poznajemo, nije sad da smo se družili", rekla je.

foto: Printscreen, Privatna arhiva

"Jesi li ikad mogla da zamisliš da će ista sudbina zadesiti i tvoju porodicu", pitao ju je Milan Milošević.

"Nikad u životu, jer ona je bila na jako dobrom putu opet, okrenula se Bogu, krenula je na duhovne obnove, čitala je knjige o Bogu i sve o veri".

foto: Zorana Jevtić

"Je li je preterivala u tome?", pitao ju je voditelj.

"Nije preterivala, nego je pokušala da nađe neki svoj mir", odgovorila je Maja koja smatra da je njena sestra digla ruku na sebe.

"Da nije slučajno ušla u neku sektu?', nastavio je s pitanjima Milošević, a Maja je odgovorila: "Ne, 100 odsto nije".

foto: Pritnscreen

"U šta sumnja njen muž?", bilo je sledeće pitanje.

"Znao je sve od samog početka. Meni je sad žao i njega, njemu je izuzetno jako teško. Grozna je situacija i njemu zato što sad on prolazi kroz to da ljudi misle da je on nešto napravio, a verujem da nije", objasnila je zadrugarka.

Podsetimo, pobednica "Velikog brata", Marijana Seifert, nestala je krajem aprila ove godine, a potraga za njom još traje. Nestala je u noći s 26. na 27. aprila iz svog porodičnog doma na zagrebačkoj Savici.

Kurir.s

Bonus video:

00:54 Vanja Mijatović promenila venčanicu, Aleksandra uhvatila bidermajer