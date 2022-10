"BOLI GA ROLEKS MOG SINA, ON IMA POSLEDICE OD PADA SA KONJA!" Miloš Bojanić urnisao Uroša zbog svađe sa Mikicom, ušao bi u Zadrugu

Pevač Miloš Bojanić oglasio povodom novog verbalnog obračuna njegovog sina Mikice Bojanića i kaskadera Uroša Ćertića.

Njih dvojica su obnovili stari sukob tokom današnje podele budžeta u Beloj kući. Ćertić, ovonedeljni vođa, dao je najmanji budžet Mikici, a potom mu ponovo žestoko opsovao oca Miloša, koji je zgrožen Uroševim ponašanjem.

- Šta na to da kažem?! Čovek nije normalan! Da sam mu ja sad tamo, rekao bih mu:"Slušaju te ljudi, ja nisam rođen u Beogradu u porodilištu, već na selu, čuvao sam ovce". Zasvirao bih malo frulu i rekao mu:"Evo gde sam ja, a gde si ti, a rođen si u Beogradu". Na svoj način, bez psovanja, bih ga postavio na mesto - kaže Miloš Bojanić i dodaje:

foto: Printscreen/Zadruga

- On je propali kaskader, pao je s konja! Ja sam pao s motora kada sam bio mali, ali nemam posledice, a on, kao kaskader, ima posledice od pada s konja. Drugo, ja sam rođen na selu, čuvao sam ovce, krave, konje... Rođen sam na slami, on u porodilištu u Beogradu... Gde sam ja, a gde je on? Tu je početak i kraj priče.

Miloš se osvrnuo i na Uroševe prozivke da se on i njegov sin diče roleksom, a nigde ih nije bilo kada je bilo potrebno donirati respiratore bolnicama, tokom kovida.

foto: Nemanja Nikolić

- Respiratore je nabavio naš predsednik, setite se da su jedino državnici mogli doći do respiratora, a ne mi, pevači. Nisam ja, ali ljudi iz moje branše su ostali na dve godine bez parčeta hleba, šta je trebalo da rade?! To je logično.

Ćertić često proziva Mikicu da je "seljak iz Slankamena", koji radi kao kamiondžija u Americi, na šta je takođe Miloš imao komentar.

foto: Printscreen

- Kakve veze Slankamen ima s Novim Sadom?! Uroš govori samo o sebi, ne narušava ni u jednoj sekundi ni moj, ni Mikičin ugled. Ne znam što ga boli Mikičin roleks, verovatno ništa nije napravio od svoje propale karijere. Uroš je rođen u Beogradu, nosi sve firmirano... Mi se oblačimo u kineskim radnjama, ima jako finih stvari i nama ne smetaju što su "falš", ali nam zato automobili i satovi nisu "falš".

Miloš se takođe osvrnuo i na rat Mikice sa Zoricom Marković, te preneo utiske naroda, sa kojim je razgovarao u Crnoj Gori.

- Sreću me ljudi u Crnoj Gori, kunem vam se, prilaze i kažu:"Šta hoće ona budala Zorica Marković od tvog sina?! Onako lepog, vaspitanog momka, ta babetina napada, džukela, narkomanka"... Tako komentarišu, majke mi, ja tako ne bih komentarisao. Meni je to super, jer je on žrtva, i ja sam pobedio jer sam bio najveća žrtva.

