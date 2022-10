BOJANIĆ 72. rođendan proslavio skokom u more, folker se kao čuveni Bata kupa u oktobru, IZDRŽLJIV

Iako je druga polovina oktobra Miloš Bojanić se kupa u moru kao da je leto. Pevač je svoj 72. rođendan odlučio da proslavi skokom u Jadran. Identično kao legendarni glumac Danilo Bata Stojković koji se s jeseni kupao na otvorenom je učinio i popularni muzičar.

- Ovo je neverovatno. Šesnaesti oktobar. Moj rođendan ja slavim skokovima u more. Ovo nikad nije bilo ovako lepo more - rekao je Miloš i bućnuo se.

Pevač se prijatelju koji ga je snimo obratio i iz vode:

- Živela Crna Gora. Bolji smo od Grčke i ostalih destinacija. Dođite da se kupate i u oktobru, to je to. Rođendanasko kupanje. Lepa uspomena - rekao je on.

