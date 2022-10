ZORICA NASTAVILA RASPRAVU SA BOJANIĆEM! Pevačica opet POTKAČILA Mikicu na RAČUN njegovog oca, ON je zamolio da OVO ne radi! VIDEO

Zorica Marković i Mikica Bojanić nastavili su sukob koji su imali prošle nedelje.

Njihov sukob je započeo kada je Mikica optužio Zoricu iza njenih leđa da je ukrala pile, što je pevačicu pogodilo i navelo da uđe u konflikt sa njim. Mikica se ovog puta trudio da ispadne džentlmen i da smiri situaciju.

- Molim te nemoj samo njega (Miloša) pominjati i nema nikakvih problema. Reč ti neću reći. Ujela si me i rekla preda mnom Milošu da p*ši k*rac! Zašto to da mi kažeš? To nije lepo od tebe Zorice! - rekao je Mikica Bojanić, na šta mu je Zorica odgovorila:

- Ti si meni neko ko mi je jako drag! Ja lično nemam ništa protiv tebe...Ti imaš mišljenje formirano o meni od strane nekih ljudi...Ima tu puno uticaja...Ponavljam ti nemam ništa protiv tebe - rekla je Zorica i nastavila:

- Rekoh ti išla sam da primim krv. Užasne stvari...Ti kažeš nemoj da ga spominješ...Ali ono što je Miloš Bojanić izjavio za mene, ma on je mene najgore napljuvao, ono što je on izrekao najstrašnije stvari za mene! - rekla je Zorica, na šta se Mikica nadovezao:

- Zorice ja sam za sebe, Miloš je ličnost za sebe! Ne treba da produbljujemo ovaj sukob! Nemoj ga vređati preda mnom! Ipak mi je otac i neprijatno mi je bilo ko da ga vređa preda mnom, jer meni je otac pomogao u karijeri, kao i mom bratu Banetu - rekao je Mikica Bojanić, na šta je Zorica rekla:

- On je mnogo ružno rekao o meni. Znam da ti je otac i da te zaboli, ali odgovoriću mu uvek i svakom na svoj način.Ti si individua za sebe, Miloš je individua za sebe, Bane je individua za sebe...Znam da ti je pomogao u muzičkoj karijeri, ali rešila sam da napušim zbog svega ružnog što je izgovorio za mene - rekla je Zorica Marković.

Podsetimo Zorica Marković i Mikica Bojanić su imali prošle nedelje žučnu raspravu, gde nisu štedeli jedno drugog uvredama, a Zorica je udarila i na još jednog svog kolegu Miloša Bojanića, Mikičinog oca, te iznela razne stvari o njemu.

Kurir.rs/Stefan Božović

