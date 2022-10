OVO JE ISTINA O SVAĐI MILOŠA BOJANIĆA I ZORICE MARKOVIĆ! Pevač progovorio o koleginici, spomenuo Farmu, a onda joj se ZAHVALIO!

Folker Miloš Bojanić progovorio je o Zorici Marković i otkrio od kada traje njihov sukob.

- Ja sam ostavio trag u rijalitiju, čak sam i pobedio, drago mi je kada čujem dobre komentare, ali i oni loši.. Preživeo sam ja svašta - rekao je Miloš.

- Kako komentarišete sukobe Mikice i Zorice Marković - upitala je Dušica.

foto: Dragan Kadić, Nikola Anđić

- Ja mislim da se Zorica Marković svađa sama sa sobom. Ona i ja smo radili zajedno, delili smo isti hleb. Pominje Farmu, a nakon toga je ona rekla negativan komentar nakon toga, nisam se ljutio tada, ali mi nije bilo pravo zbog toga. Sećam se kada su bile Stanija i Jelena Golubović u Farmi, ja sam tada došao kao gost, ona je tada komentarisala mene loše i ja sam uzvratio tada kao i ona jer sam bio u rijalitiju - govorio je Miloš.

- Mnogi komentarišu kako Miki daje savete Mikici da se opusti? - rekla je Dušica.

- Mikica je hteo da proba rijaliti. On je od mene tražio savet. Rekao sam mu da je to jako opasna psihološka igra, nije to med i mleko, da se situacija menja iz dana u dan, iz minuta u minut. Dao sam mu savet da prvih mesec dana prati svaki korak, da gleda i radi i da vidi šta se desšava. Ona je njemu trebala da pomogne i da mu da savet, a ne da govori da ga je razočarao. Možda je njen komentar bio dobronameran da se probudi - rekao je Miloš.

