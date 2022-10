ONE SU SUROVE, KOMENTARIŠU, OGOVARAJU I GORE SU OD MUŠKARACA! Prva dama Zadruge iz iskustva tvrdi da je ŽENA ŽENI VUK!

Dušica Jakovljević je gospodarica vikenda. Gledaoci rijalitija koji vodi sa iščekivanjem prate kako ona izgleda, govori i kakav odnos ima sa učesnicima. Ženstvena, atraktivna i elokventna, ona je majstor za spektakle ove vrste.

Nakon mesec dana emitovanja "Zadruge 6" gledaoci već očekuju veliki zaplet. Razlikuje li se ova sezona od prethodnih?

- Sve su sezone različite. Svako traži svoje mesto pod suncem, zaštitu, rame koje će da nadomesti odsustvo porodice i prijatelja. U ovoj "Zadruzi" imamo potrebu svakog mladog čoveka da pronađe svoju simpatiju. Trenutno je na delu opipavanje. Ono što je ovaj put simptomatično jeste slika današnjice, a to su devojke koje se bore za naklonost momaka. Na društvenim mrežama zovu ih "kokošinjac". To je ružan izraz, ali definitivno se dame bore za muškarce, umesto da je obrnuto. Gde su nestali naši vitezovi? Jeste da žene žele samostalnost, ali mislim da ne treba nikoga da jure. Samo posmatram i učim svoju ćerku da to ne radi. Žene treba da zadrže dostojanstvo čak i kad im se neko dopada. Lako je lajkovati na mrežama, ali ljubav se nalazi na drugim mestima.

foto: Jelena Simonović

Kako objašnjavate taj trend da žene vole da budu "gažene"? Naravno, ovde ne mislimo na zlostavljanje, već na ponižavanje?

- Žene danas vape za ljubavlju. Sve je instant. Mi se zaljubljujemo u ideju da veza sa nekim može da traje. U toj zaslepljenosti ne vidimo stvari preko kojih ne bi trebalo da se prelazi. Mala nepoštovanja mogu da dovedu do velikih problema. I meni se dešavalo da omanem, ali se učim na svojim greškama. Volim da sam u ljubavi voljena i poštovana, da se neko trudi oko mene i bude srećan što sam baš njegova. Ne kažem da me zadrži, jer kada sam sa takvim muškarcem, drugi ne postoje. U ovoj eri proizvoda, telefona i malih kućnih aparata koje menjamo čim se pokvare, velika je stvar da veza opstane i da naša ljubav ne bude kao kineski kišobran. Trudim se da moja ljubav ne bude jeftina, niti nečija prema meni.

ŽENE SU SUROVE Iz vašeg iskustva, kad se skupi određeni krug žena, da li razgovarate kako izgleda "ova ili ona"? Ima li ogovaranja, malicioznosti, pakosti? - Ima tu neke istine. Najgore su jedna prema drugoj. Žene se doteruju zbog drugih žena. Kada je reč o komentarima, mislim da su surovije u osudama od muškaraca. I to je strašno. Neretko žene koje nisu imale estetske zahvate najviše vole da sude onima koje su ih uradile. Ove druge se pitaju zašto neka ne operiše nos ili usta - barem žene kojima sam ja okružena. Nekada je bilo da je čovek čoveku vuk, ali danas je žena ženi vuk

foto: Nemanja Nikolić

Iako ste veteran u vođenju ovakvih emisija, kako uskladite tolike sate u studiju sa privatnim obavezama?

- Moj život su obeležili razni sati u kojima nema pravila i normalnog radnog vremena. Ali ispunila sam san svakog deteta: da se vikendom ide u školu, a ostalih dana ne ide, ha-ha. Jeste da radim do duboko u noć u najgledanijim terminima, ali meni prija. Noćna sam ptica. Tokom nedelje imam obaveze oko dece, iako su već veliki, roditelji mi pomažu, najteže sam pregrmela. Kad god pomislim da mi je teško, setim se perioda kad su tek krenuli u školu, a ja radim na televiziji do dva ujutru, a zatim me čeka posao na radiju. Sve je u energiji, ali i onima koji mi pomažu. Mogu da se posvetim deci, poslu, pa i sebi!

Živite s dvoje tinejdžera. Je li teško?

- Ja sam oduševljena mojim tinejdžerima! Učim od njih, a smatram da vaspitanje traje celog života. Mnogo sa njima razgovaram, umemo i da se posvađamo i da se pomirimo. Kažem im da govore o svojim osećanjima i kada im nije sve potaman i kada se raduju. Sa svim ljudima u životu bitna je dobra komunikacija.

foto: Privatna Arhiva

Šta ste konkretno naučili od Anđele i Ognjena?

- Anđa me uči kako da u nekim situacijama zadržim sopstveni ponos. Ona ima samo 15 godina, ali je vrlo brzo shvatila gde su granice zadiranja u nečiju ličnost. Zna koliko treba nekome dozvoliti da dosegne do nas. Anđela ne da na sebe. Stajaće i trpeće, ali podignute glave. Možda je to naučila od mene, ali i ja vidim nju kad god pomislim da savijem kičmu i nekome dam više nego što treba. Tu jedna drugu podržavamo. Od Ognjena učim da se radujem svakom novom danu. On je večiti optimista, budi se sa osmehom, sve mu je okej. Opet će ljudi da kažu kako je to video od mene, ali ja se preko njega podsećam ko sam.

foto: Jelena Simonović

Veoma ste prisutni u medijima, a na društvenim mrežama ste u provokativnim pozama. Šta vam na to kažu deca?

- Pa ja ih pitam. Prate me i oni i njihovi prijatelji, tako da se konsultujemo kad treba da objavim neki post. To što objavljujem u svojoj 41. godini je u normalnim dozama, nije vulgarno. Anđela i Ognjen znaju gde se graniči seksepil sa vulgarnošću, šta je zavodljivo, a šta jeftino. Moram da idem u korak s vremenom, od modernijih sam majki, svesna sam vremena u kome živim. I oni pitaju mene za mišljenje kad puštaju nešto na mreže.

Pošto ste svesni vremena u kome živimo, postoji li šansa da žena koja nije imala estetske zahvate ima prolaz u svetu zabave?

- Naravno da ima. Estetske korekcije su postale svakodnevica, dostupne su i postale su Pavlovićeva mast 21. veka. Trudim se da ukažem na neke mere u odnosu na ono što se plasira i to zovem intervencijama. Ne delim žene na one koje su nešto radile na sebi i one koje nisu. Možemo da biramo. U poslednje vreme ove druge su postale jedinstvenije, iako ne volim izraz "prirodna lepota" jer unižava žene sa estetskim korekcijama, kao da imaju veštačku lepotu. Stalno se susrećem sa takvim predrasudama, osudama i pohvalama na račun onih koje su nešto radile na sebi.

foto: Privatna Arhiva

Uvek ste glamurozni. Radite li vi nešto po kući?

- Evo upravo sam napravila palentu i sada perem tu šerpu kako bih skuvala griz. Imam povremeno pomoć, ali učim svoju decu da treba da operu sudove, srede plakare. Ne mogu da legnem ako mi kuhinja nije pod konac. Pre neku noć sam radila do dva ujutru, a onda do šest sređivala kuhinju, odspavala jedan sat i u sedam vozila decu u školu. Kao mala družila sam se sa ćerkom jedne poznate kreatorke, koja bi nam ujutru nakon revije pravila prženice. Mama je mama. Nisam gadljiva na sređivanje kuće, nisam pijana milionerka da sedim i mašem tašnicom. Meni je sve to normalno, i pod utiskom sam kad Lepa Brena posle koncerta u Areni pravi palačinke. To su meni uspešne žene, a ne one koje jure da kupe "balensijaga" patike.

Imate li neku strast, aktivnost, hobi koje upražnjavate u slobodno vreme?

- Napravila sam život da mi bude po meri. Kad treniram, to radim strastveno, ali do dva meseca godišnje najviše. Toliko taksiram razvozeći decu po ceo dan! Ali najviše volim druženje sa prijateljima, i to je taj mali luksuz koji mogu sebi da dozvolim: da ne radim ništa! Kad mogu, tako strastveno ne radim ništa. Volim da mi bude dosadno.

foto: Nemanja Nikolić

Da li je tačno da se udajete i da drugi put stajete na ludi kamen?

- Neeeee. Stalno me to pitaju. Verujem u ljubav, ali sam se previše puta udavala i u mislima i u novinama. Emotivno sam se prepustila i ne razmišljam hoće li biti nešto ili neće. Najdivniji je osećaj zaljubljenosti, da nam je lepo, pa... videćemo. Sa mnom se nikad ne zna. Više bih letela na krilima ljubavi nego da to bude kamen.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović