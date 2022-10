15 GODINA OD SMRTI NINA REŠIĆA: Sandrina objava će mnoge SLOMITI, nikad EMOTIVNIJA slika sa ocem, a OVE REČI kidaju srce!

Čuveni pevač Nino Rešić preminuo je u Bijeljini na današnji dan, pre tačno petnaest godina.

Danas je posebno tužan dan za njegovu ćerku, pevačicu i bivši zadrugarku Sandru Rešić, koja mu je posvetila emotivnu objavu na Instagramu. Reč je o zajedničkoj fotografiji, koja je uvek seća na neka lepša vremena.

Sandra je nedavno u emisiji "Premijera Vikend specijal" ispričala kako je provela poslednji dan sa ocem.

- Slušali smo Vidu Pavlović, a ja sam pržila šnicle, ono ulje je prštalo sjećam se kao da je bilo juče, jeli smo to i slušali Vidu Pavlović i Vericu Šerifović preko četiri sata, on je pio vodku, a ja vodu. Pitao me da li mi treba nešto, ja sam rekla ne i dva dana nakon toga mi je njegov menadžer rekao da je preminuo - podsetila se ona.

