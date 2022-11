ZOLA JAVNO UPOZIORIO BEBICU I MILJANU! Pukao mu film, stavio tačku na odnos sa Kulićevom, pa doneo BITNU ODLUKU! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola tokom porodičnog sastanka obratio se cimerima povodom navoda da se zaljubio u neku od zadrugarki, a tom prilikom se suočio i sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Svoje probleme rešavam odmah, lice u lice. Želim samo da kažem, znam da gledaoce zanima, a možda i neke od vas. Što se tiče situacije od sinoć, izneo sams tav i javio se da kažem šta imam. Otkad sam došao ovde, imao sam par nekih situacija i sa Ivanom, sad nemamo neki problem. Što se tiče mog odnosa sa drugim devojkama i druženjima, čuo sam i ja šta se priča o meni. Odmah ću vam reći. Meni se niko ne sviđa u kući, neću ni sa jednom devojkom da budem u odnosu. Nema potrebe da pričate da sam ja zaljubljen, da se neko oseća zapostavljeno. Hteo sam da kažem još par stvari vezano za ovo nasilje. Ova televizija se bori protiv svih vrsta nasilja, fizičkog, Internet, svih vrsta... To vam je nepotrebno, sve možete da rešite debatom. Mnogo je zanimljive je tako, nego da se unosimo jedni drugima u facu. Moja situacija ne može da bude bizarnija. Što se mog odnosa sa Miljanom i Bebicom tiče, rekao sam sinoć, to me više ne interesuje, ne želim da se mešam u te odnose, ne želim da budem inicijator. Pričao sam jutros sa Bebicom, njemu smeta da Miljana i ja imamo boliko kakvu komunikaciju. Rekao si mi da imam nekakav plan - pričao je Zola.

foto: Printscreen

- To si pričao sa Bokijem. Rekao si da hoćeš da rasturiš mene i Miljanu - odgovorio je Bebica.

foto: Printscreen

- To sam rekao ako budete beozbrazni, obrati računa kako se ona obraća. Ako budete korektni, ja neću imati problema. Sinoć mi se smejala na kvarno, podj*bavala - rekao je Zola.

- To sam ti ja sve rekao sinoć - dodao je Nenad.

- Sa tobom nemam problem, niti planiram da ga imam. Porazgovaraj sa njom. Ako ona bude mene provocirala ili ti, udarala na mene, meni je to isto. Ne želim da se meni neko meša u odnose. Ja ne planiram da budem sa devojkom nekom, ali ako se desi nešto. Ja vas neću dirati i vi mene nemojte - poručio je Čolić.

