"ONA JE LUTKA NA NADUVAVANJE, SVI JE ISMEVAJU!" Majke Ane Spasojević udarila na Maju Marinković nakon sukoba sa njenom ćerkom!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do rasprave između Ane Spasojević i Maje Marinković zbog toga što je Maja optužila Anu da je ljubomorna na njenu svadbu sa Bilalom Brajlovićem sa kojim je Ana bila u vezi pre Maje.

Tim povodom oglasila se majka Ane Spasojević, Slađana, koja je dala svoj sud o njihovom sukobu.

- Ma šta da kažem za Maju više, ona je umislila da su svi ljubomorni na nju i da je neko i nešto u rijalitiju, a koliko je kompleksi rade, da i ne vidi čak da je svi ismejavaju sa strane, i svi glume da su ljubomorni na nju, da bi ona pravila haos Bilalu i ljubomorisala njemu! Ona svojim glupostima pravi glednost, a to da Bilal gleda Anu sa puno ljubavi je tačno, čekam to iznenađenje za svadbu od Ane, biće to ludilo.. Maja leči frustraciju i kompleks, radi je plastika... i na kraju priče ipak ce Anči da bude mlada...jer lutka na naduvavanje traje koliko i helijum u njoj. - rekla je Anina mama pa dodala:

- Maja da izgleda kao u Zadruzi 2 da li bi smela da stane Ani na crtu, to se kod nas zove lepotica i zver - dodala je Slađana i nasmejala se,

