TAKI POBESNEO, OBJAVIO RAT BILALU NAKON TUČE SA MAJOM! Priprema mu pakao, evo i kada: "Dosta sam bio fin prema tim OLOŠIMA!" ŠOK!

Kod Maje Marinković i Bilala Brajlovića ipak ne cvetaju ruže, iako će sledeće nedelje stati na ludi kamen u "Zadruzi".

Buduća mlada ponovo je nasrnula na svog mladoženju, pale su teške uvrede i provokacije, zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje, a ovim povodom oglasio se njen otac Taki Marinković.

Očekivano, Taki je na strani svoje mezimice. Kaže da ne opravdava nasilje, ali nasrtaj svoje ćerke prema Bilalu podržava jer je, kako kaže, opravdan.

- Šta da kažem?! Ako joj je pocepao medveda kog sam joj ja kupio i poslao od srca, i neka ga je tukla! Ne podržavam nasilje, ali... On će tako da se ophodi prema mojoj ćerki, a ja je sam odgajio od njenog 15. meseca! - besni Taki i dodaje:

- Kada budem ušao tamo za Novu godinu, taj Bilal će prvi da mi pop*ši k*rac! Čim me vidi u belom odelu! E, tako mu recite! I on će da mi pop*ši, a i ovi njegovi mentori, što mi napadaju i diraju ćerku. Dosta sam ja bio fin prema tim šibicarima, ološima, što rade Maji iza leđa! Ne štedim više nikog! Pop*šiće mi kao sve ove kurve što su mi pop*šile k*rac, slikaću te frajere, što glume mangupe, kako mi p*še k*rac. Ja kupujem medvediće, oni cepaju, još mi psuju familiju?! Dosta više toga! Maja od nebitnih indijanaca pravi bitne - kaže Taki.

Bilal, kao zet, mu se uopšte ne dopada.

- Ma, taj Bilal je sitna riba za Maju, on ovu priču ne može da proguta! Previše je to za njega! Šta on misli, da je neki mangup?! Zvela ga svetla velikoga grada! Ko je on, čime se on bavi?! Ko njega zna?! Moju Maju zna cela Evropa, pet godina je na televiziji. Bilal ju je gledao, on je njen fan, zato se tako ponaša, ne može da izgura ovu priču! Dripac mali, glumi neku barabu - zaključio je Majin otac.

