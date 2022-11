LJUBAVNI TROUGAO TRESE ZADRUGU! Mariji Kulić prekipelo, Zola joj poručio: "Imao sam s*ks sa Miljanom, ja sam DOKTOR"! (VIDEO)

Naredna tema na porodičnom sastanku bio je ljubavni trougao Miljane Kulić, Zole i Anite Stanojlović. Javio se Ivan Marinković, koji je uneo nemir.

- Anita, zašto ideš kod Zole kad Miljana zaspe? - pitao je Ivan Marinković.

- Ja sam rekao na početku da Anitu izdvajam od svih devojaka. Što se tiče Miljane, svi znate šta mi je Miljana. Što se tiče Anite, to je prijateljski odnos. Smejem se jer je ozbiljna tema - pravdao se Zola.

- Meni je Bebica otkrio da si Aniti sinoć tražio poljubac za laku noć - dodao je Ša.

foto: Prinstcreen/Zadruga

- Mi se uvek ljubimo za laku noć - rekao je Čolič.

Anita je prišla i poljubila Zolu u obraz i njih dvoje su se zagrlili.

- Zola je meni rekao da nikada neće biti sa Miljanom u vezi, na Miljanine uši. Miljana je pitala da li je to poniženje za nju. Još posle ide kod Bebice. To je duplo poniženje. A Zola još i frajer ispada, samo ih ovako šalta, ali ima pravo da radi to. Kad više nije bila Miljana tu, Anita je došla i pravila sa Zolom plan za žurku - otkrila je Anđela Đuričić.

- To smo se zajedno dogovarali, da i Miljana krene sa nama - rekao je Zola.

- A Zola je rekao da ako nestane pića, da će ići do Drveta da traže zadatak. Nije mi normalno da Miljana sa vama bleji, a Anita i ti ste muvate - dodala je Đuričićeva.

foto: Prinstcreen/Zadruga

- Ja Zolu gledam kao prijatelja, sa njim mogu da pričam o svemu - urlala je Anita.

Marija Kulić je počela da priča Miljani kako se Zola igra sa njom, a Čolić je skočio na sto.

- Marija, ne možeš je naložiti protiv mene, sinoć smo imali s*ks i imaćemo ga za pola sata. Ja sam doktor. Ne možeš! Miljana je sve ovo znala! - skočio je Zola.

- Zola neka odluči ko mu je preči, ako bude odlučio da priča sa Anitom, mi završavamo - poručila je Miljana.

- Meni je jedna osoba ovde rekla da je Miljana Zoli samo rijaliti i da je gleda kao igru. Bakša mi je to rekla - ustala je Anita.

- Ti si sad prišla Zoli dok je Miljana spavala - dodao je Ivan Marinković.

- Pozvao me je - odgovorila je Anita.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:04 Miljana Kulić izašla iz bolnice neprepoznatljiva