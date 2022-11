ANĐELA KAO DA NIKAD NIJE IZAŠLA IZ ZADRUGE! Đuričićeva razvezala jezik o cimerima, od NJE očekuje HAOS, pravih ljubavi NEMA! VIDEO

Anđela Đuričić, koja je nedavno ušla u rijaliti, dala je svoje mišljenje o zadrugarima.

Ona je odmah istakla da se ne oseća kao da je ikada izlazila iz "Zadruge".

- To su dešavanja u kući, nikad ne grešim za to. Nekako mi se najviše istakao Bilal, od žena Anita. Iskreni su delovali, za razliku od većine. O Aniti nemam jasno mišljenje, ona je jako ishitrena, kaže šta misli. Ona ne laže, a sviđa joj se ovaj, pa onaj. Od situacije mi se menja mišljenje o njoj. Ona nije kvarna, uradi nešto iz gluposti, ona nije pokvarena. Ljudi se rađaju kvarni - kazala je Anđela.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče Bilala i Maje, šta kažeš na to? - upitao je Ša.

- Ušli su u tu vezu preko noći i na bum. Od Maje se očekuje haos. U nekim momentima mi je Bilal delovao iskren, sviđa mu se i to je sigurno. On zna sa kim i šta radi, njegovo ponašanje je mnogo drugačije sa Majom, nego pre nje. Sve on zna, čini mi se da i on voli haos, rade ga takve devojke - kazala je Anđela.

- Rekla si da je Anita iskrena, imala je situaciju sa Zoricom i Bakšom, kako tebi to izgleda? - upitao je Miljan.

- Anita mi je izgledala iskreno, mislim da ne laže. Čula sam da je Bakša priznala da je Zorica nagovorila da priča sve to - kaže Anđela.

- Miljana, Zola, Anita, a to? - upitao je Miljan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sa Zolom sam pričala iskreno sinoć. U radionici sam ga videla sa Anitom i eto, stiže snajper Miksi, sve ona zna. Kreće rasprava, izašle smo i između redova mi je rekla Anita da joj se sviđa Zola. Ne znam šta da mislim, samo o sebi znam šta da mislim. Zola se izjasnio za Miljanu, da neće biti sa njom, može da bude drugar sa povlasticama sa njom. Pristala je da se on druži sa drugim devojkama. Jedina sa kojom bi Zola bio jeste Anita - rekla je Anđela, pa dodala:

- Ma kakve ljubavi prave ovde. Možda ima da je jedna osoba zaljubljena, a druga iz koristi. Bebica voli Miljanu, onako kako ona voli Zolu. Prošlo je to između njih, voliš šta ste imali. On te veze nikada neće biti srećni - kaže Anđela.

- Ivan Marinković, Marija, Miljana šta misliš o tome? - upitao je Ša.

- Meni je Ivan iskren u toj priči, nema osećaj za dete. Koliko god da je surovo, iskreno je. On u dubini duše bi želeo da napravi možda prostor, ali ga nešto sprečava. Verovatno njegova ćerkica. Deca su jako osetljiva sve pamte. Treba vremena za sve to, verujem da će kroz vreme malo više da provodi sa malim - rekla je Anđela.

- Zvezdan, Aleks, kako ti to izgleda? - upitao je Miljan.

- Ne mogu da kažem kako šta izgleda spolja. U kući šta sam čula samo da se priča. Ovde ako sedneš pored nekoga, a zauzeti su, drugačije se tumači -kazala je Anđela.

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 Ljuba Perućica neće u teretanu, ovako topi salo