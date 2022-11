"MAJA ĆE TAKIJA ODVESTI U GROB" Rešićka razvezala jezik o Marinkovićevoj i NJENOM MUŽU, a OVO ju je FRAPIRALO

Bivša učesnica "Zadruge" Sandra Rešić osvrnula se na spektakularnu svadbu Maje Marinkovića i Bilala Brajlovića u "Zadruzi", te je iznela svoj stav o odnosu Maje i Bilala.

Naime, Sandra smatra da je Brajlović iskreniji u odnosu na Maju.

- Nema tu ni lj od ljubavi, sviđa mi se jedino što su ispoštovali svadbu, vole kameru i to se vidi. Kada kažem kamera, mislim na klasično "kamera ide, ton ide, akcija"! Bilal mi je iskreniji, ne samo oko Maje, već generalno, ali se vrlo lepo snašao, što bi se reklo, snašo kako treba plivati u rijalitiju iako je jako mlad, a ja sam uvek za to. Gledaoci, pitanja, kao i zadrugari mu daju krila da je sve što radi top, tako da se samo bojim da će ga brzo pojesti ako se uzdigne prebrzo, a ovo je trka na duge staze. Biće još ulazaka, biće aždaja koje će moći da ga pojedu za doručak. Ali za sad mi se dopada jer, ako ništa drugo, iskreno radi većinu stvari i ne preza ni od koga - kaže Sandra i dodaje da Maji "nema pomoći".

- Maja ko Maja, ne može bez haosa i tako će biti pa sve da uđe ne znam ko. To joj je potrebno, time se hrani i hrani svoj ego. Bez obzira na sve, ja je obožavam jer je dobar čovek, a to retko ko nažalost primeti zbog svih njenih sr*nja, ali da ce Takija odvesti u grob jednog dana, nažalost hoće.

Kako kaže, ponašanje aktuelnih zadrugara joj se ne dopada.

- Generalni utisak sa svadbe, ali i što se tiče svih zadrugara generalno... Potencijal za odličnu rijaliti sezonu, ali većina učesnika i dalje ne razume gde se nalazi, koja pravila se poštuju, koliko treba biti svoj i iskren i ne raditi sve po svaku cenu, jer te promena četiri kreveta neće ostaviti duže u rijalitiju, već samo napraviti od tebe ološa i ljigu, što bi rekli mi kao komentatori. Nepoštovanje Velikog šefa, urlikanje, nepoštovanje voditelja, vređanje pevača ili gosta u određenim momentima, iskreno ne znam... Lažne veze, lažne rasprave, daj samo da vičem ili se popnem na binu kod Sandre da bi se video/la... Rijaliti je ono gde su ljudi zvanično upropastili svoje živote živeći pravi zivot, i radeći iskrene stvari, a ovo za sada bar, samo vidim borbu kao da je ostalo još dve nedelje do kraja, pa se bore za finale - zaključuje Rešićeva.

Sandra ne krije da ju je šokirao poljubac Jovane Tomić Matore i Marka Markovića.

- Nemojte da me zezate, to je za mene budalaština, čak sam videla da je Matora počela da puši!? Uopšte ne odobravam, jer ako Matora iz tog rijalitija izađe kao strejt riba koja puši i kojoj ću morati da nadogradim kosu kad izađe, onda zaista svoju sečem i prelazim na žene. Matora jeste biseksualna, ali ne odobravam javni seks ili poljupce sa Markom nikako. Rekla mi je na svadbi da on ozbiljno misli da bi trebalo da se kr*snu?! Kad se nisam onesvestila. Ali dobro.... Videćemo, rijaliti je tek počeo, a oni to uopšte ne shvataju.

