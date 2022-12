ISPLIVALE TAJNE PROŠLOSTI SANJE GRUJIĆ! Bivši zadrugar razvezao jezik: Evo šta je rijaliti učesnica radila u BUDVI!

Bivši zadrugar Stefan Krstović Krle je otkrio da poseduje informacije o aktuelnoj takmičarki "Zadruge 6" Sanji Grujić.

O njenoj prošlosti se sve češće priča u Beloj kući, kako su zadrugari koji su u ratu sa njom počeli da iznose optužbe na njen račun.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja znam Sanju i pre rijalitija, radila je na primorju. Radila je u Budvi i Sutomoru u klubovima, kao devojka koja donosi epruvete. Ljudi pričaju svašta nešto, tako i za nju. Nije me dirala, nisam je dirao. Da me je dirala, rekao bih svašta nešto. Ona sad hoće da opere sebe od prošle sezone, onoga šta je uradila sa Carem. Mislim da će Marku doći glave. On se zaljubio - rekao je Krle u emisiji "Pitam za druga".

Kurir.rs

