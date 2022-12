DRAMA U BELOJ KUĆI! Zadrugarka se ONESVESTILA, obezbeđenje je izvelo iz rijalitija, evo kako se sada OSEĆA! (VIDEO)

Ana Spasojević je tokom emisije otišla u spavaću sobu, a njoj je iznenada pozlilo.

Većina zadrugara odmah je otčala do nje, doneli su joj vodu i brzo je osvestili, a istog trenutka došli su pripadnici obezbeđenja i izveli je iz "Zadruge", kako bi joj odmah pružili neophodnu pomoć, te je Ana sada odlično.

Inače, Anina baka je nedavno otkrila kakav pakao je zadrugarka prošla kad je bila mala sa ocem koji ju je stalno tukao.

- Ja nisam bila u kontaktu sa njenim ocem, nisam ni odlazila. Zbog oca je prestala da trenira, on je navijao za drugu devojčicu kad nije dobro igrala, tad je bacila reket i rekla: "Više nikad". Bila sam jednom prilikom tamo kad ju je on tukao. Ona je morala da ide u sobu da sedi. Kad su se razveli, oni su došli kod mene da stanuju. Nikad više nije bila u kontaktu sa ocem, ni on se nije raspitivao ni o njoj ni o mlađoj ćerki - rekla je baka za Red TV.

