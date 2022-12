ALEKS LJUBOMORISALA FILIPU CARU! On joj zamerio jednu stvar, pa odlučio da ispuni njihov TAJNI DOGOVOR (VIDEO)

Filip Car probudio je Aleks Nikolić i započeo jutarnji razgovor dok su ostali zadruagri spavali.

- Jer sam zaspala - rekla je Aleks.

- Šta ja radim? - pitao je Car.

Aleksandra mu je zamerala, po svemu sudeći, razgovor sa Milicom Veselinović.

- Ne mogu više, ne družim se više. Šta ja radim, pusti ti šta ja radim, šta ti radiš - rekao je Car.

- Hoćeš da napravim ono što si mi rekla večeras? - pitao je Car.

- Ono? - pitala je Aleks.

Podsetimo, Dejan Dragojević, probednik prošle sezone Zadruge, stavio je tačnu na njihovu vezu pošto nije mogao da toleriše Aleksandrino ponašanje u Beloj kući. Naime, prvo je bila bliska sa Zvezdanom Pešićem, da bi posle ulaska bivšeg dečka Filipa Cara odmah postala bliska, što je Dragojeviću bila samo kap u punoj čaši.

"Tvrdim da je Aleksandra jedna od najpokvarenijih ljudi koji su ušli u rijaliti. Kaže da me voli, a svim što radi meni čini zlo. Njena komunikacija sa Zvezdanom je počela da mi smeta kada je sedela na garnituri pored njega, međutim, svaki put sam sam imao priliku da joj dam do znanja da to ne radi. Kada se pomirila sa Miljanom, shvatio sam da je mnogo veća želja da pristupi Zvezdanu jer su Miljan i Zvezdan dobri. Povredila me je prvo sa čokoladicom, a tad je želela da napakosti Milici Veselinović. Milica je osetila da Aleksandra ima kvarne namere prema njoj. Aleksandra ima svoje ciljeve koje mora da pobedi", rekao je on.

