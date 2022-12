HAOS I LOM ZA CRNIM STOLOM! Filipu Caru pala roletna, nisu mogli da ga obuzdaju, uletelo obezbeđenje, a razlog Aleks (FOTO)

Filip Car nastavio je da urla na Ivana Dragića jer špijunira šta radi Aleksandra Nikolić i on. Njih dvojica su se žestoko posvađali, a onda je Car preko stola krenuo ka njemu, ali je obezbeđenje odmah reagovalo.

- J*baću ti mamu žvalavu, pet puta sam ti pustio, a sad ide temo 24 sata. Faca će da ti bude bleda 24 sata - pričao je Car.

Dobro - dodoa je Dragić.

- Meni je našao da glumi špijuna - nastavio je Car.

Filip i Ivan nastavili su da se prepucavaju za crnim stolom.

- Ako nju komentarišeš automatski diraš mene. Prvi si podigao glas, prvi si me opsovao - rekao je Car.

- Ja nikad ne radim prvi - dodao je Ivan.

- Ja ti kažem da staneš, pet puta sam ti rekao. Ti stani i ne postojiš za mene, pa se tako ponašaj prema meni. Ako te voditelj pita reci: "Nemam lepo mišljenje, ne komentarišem". Nemoj da me podbadaš, nemoj da podbadaš nju, ja sam osetljiv i kad se družim. Ja na to poludim. Ja tvoju devojku ne komentarišem. Ja vidim šta mi radiš i ja to neću moći da izdržim. Ja sam tebi rekao da me ne diraš, evo molim te da me ne diraš i ja tebe neću da diram - pričao je Car.

Njih dvojica su se izmirili i jedno drugom pružili ruku pomirenja.

