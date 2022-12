ŠUTNUO JE DEČKO, A ONA VEĆ U LJUBAVNOM TROUGLU: Zvezdan seo pored Aleks i Cara, pa joj pokazao prstom! IZGOREO OD LJUBOMORE

Zvezdan Slavnić prišao je Filipu Caru i Aleksandri Nikolić, koji su tokom cele večeri pričali o raznim temama.

Car i Aleksandra su jeli čokoladicu, prilokom čega ga je Nikolićeva ponudila.

- Želiš li čokoladicu? - upitala je Aleks.

- Slavnić je umesto odgovora odmahnuo glavom, a zatim Nikolićevoj okrenuo leđa.

Podsetimo, Nikolićeva je ostala bez dečka budući da ju je Dejan Dragojević javno ostavio zbog njenog ponašanja u Zadruzi.

"Neću da se budim svako jutro da gledam da li me je devojka prevarila ili ne. Neću da svaki dan tumačim da li je bilo pogleda ili ne. Ne treba mi devojka koja sedi i druži se sa svima tamo, naglasio sam joj i preneo joj informacije da to ne sme da radi, da me to povređuje", rekao je Dejan.

