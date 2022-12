NI SLUTILA NISAM DA SE UBILA! Zadrugarka progovorila o SESTRI, problemima i DROGI: Moja ljubav je u ZATVORU, novinarka me je zvala

Zadrugari su danas govorili o događajima koji su obeležili 2022. godinu, a Maja Kovačević je tom prilikom ostale ukućane ostavila bez teksta. Ona je otkrila istinu o svojoj tragično nastradaloj sestri, Marijanu Seifert, a ta priča rasplakala bi i kamen.

- Moja najveća ljubav je u zatvoru. Kada se to desilo, nisam imala ni dinara, a ni ključeve od stana. Kada sam pronašla, stan je bio obijen, a psa su ukrali. To je bio prvi emotivni brodolom. Nakon toga počela sam s konzumiranjem narkotika. Pored toga, loše stvari nisu prestajale. Nisam neko ko prati medije, a ni televiziju ne gledam često. Jednog jutra me je pozvala novinarka i pitala da li znam gde mi je sestra. Nisam znala o čemu je reč. Tada nisam ni slutila, da je počinila samoubistvo.

foto: Printscreen/Zadruga

Umela sam da ne jedem po četiri dana. U tim momentina, niko nije brinuo o mojoj porodici, a ni meni. Nisam imala za hranu. Kada je došlo leto, dobila sam priliku da se pojavim ovde. Dva puta sam odbila, jer sam mislila da nisam sposobna za to, jer su mi se dešavale jako loše stvari. Kada se saznalo da ulazim ovde, nazivali su me ubicom, a moju pokojnu sestru ku*vetinom. Nameravam da svoj život promenim iz korena. Želim da se posvetim poslu koji me zanima, kao i treningu. Ljudi su mi se ogadili. Radujem se 2023 godini., to za mene znači novi početak. Iznenađuje me koliko sam jaka i koliko mogu - istakla je Maja.

(Kurir.rs)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)