"BILA JE NEMOGUĆA, SA ALKOHOLOM BI PRORADILA AGRESIJA" Maja progovorila o nestaloj Marijani Seifert, evo da li je pronašla PISMO!

Zadrugarka Maja Kovačević ispričala je Filipu Caru kakvu je torturu pretrpela od Uroša Ćertića, a onda se osvrnula na nestalu sestru Marijanu Seifert.

- Samo ja jednom da vidim da ti uzme ili spomene nešto, ja to kad čujem meni dobro nije. Nije on klinac - rekao je Car.

- Mi smo skoro na fizički kontakt išli. Obezbeđenje je došlo čak, a svi su ćutali kao pi*ke - rekla je Maja.

Maja je počela da priča o sestri Marijani, a Filip nije mogao da sakrije uznemirenost. Kao i malo ranije, otkrila je da je bila zavisna od alkohola i tableta, a u kombinaciji je bila nemoguća.

- Bila sam na antidepresivima, tabletama za spavanje i jednom sam se probudila i rekla da neću više. Ljudi su njenog muža napadali, optuživali. Mi imamo dosta saznanja, sve govori da je... To je tako, kamera ju je snimila da dolazi do mosta i nikad se nije vratila. Ostavila je torbicu sa dokumentima i to je to - rekla je Maja.

- Kakva šteta čoveče - rekao je Car.

- Ronioci su istraživali područje celo, ali reka odnosi. Nama je čovek jedan otkrio sve što niko nije znao, nije bilo u medijima, on nam je rekao gde da tražimo i da ako ne bude na tom području, on će platiti celu potragu - rekla je Maja.

- Nikakvo pismo nije napisala? Ona je u totalnom bunilu bila - rekao je Car.

- Sa alkoholom bi bila agresivna, bila je nemoguća - rekla je Maja.

