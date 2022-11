SESTRA NESTALE MARIJANE NE PRESTAJE SA NIZANJEM SKANDALA! Ubacila ga u petu brzinu sa Bilalom, a sad se GORKO POKAJALA, obrt

Maja Kovačević je ponovo postala glavna tema u Beloj kući, kada su se njeni cimeri dotakli žurke na kojoj je atraktivna zadrugarka završila u krevetu sa jutjuberom Bilalom Brajlovićem dan pred venčanje sa Majom Marinković.

Naime, zadrugari su osudili ponašanje kontravezne učesnice iz Hrvatske, a za crnim stolom sukobili su se bivši ljubavnici.

Maja Kovačević je pokušala da se opravda pijanstvom, pa je otkrila da Bilala smatra svojom najvećom greškom.

- Mene je sramota njegove sramote. To je klasičan ku*varluk, pijana priča. Ja jesam radila neke stvari, ali ni blizu onoga što je on uradio. Vidim da mi se mnogi sada smeju ovome što sam rekla. Verujem da se pokajao, ali to ne opravdava ono što je radio - rekla je Maja.

foto: Printscreen YouTube

- Bilale, da li te je sramota nakon ovoga što si uradio sa Majom? - glasilo je pitanje.

- Najradije se ne bih vraćao na taj dan. Ja sam rekao šta sam ja imao oko toga - rekao je Bilal.

foto: Zadruga

- Je l' te je blam ili ne bi zbog Maje? - upitala je Ivana.

- Blam me je jer sam to uradio, ali svakako je i zbog Maje - rekao je Bilal.

- On je moj najveći blam. Ja sma bila prepijana. Puno sam grešaka napravila, ali mi je ovo najveća greška - kazala je Maja.

