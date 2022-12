JAKO SAM PONOSAN NA TO! Ivan Marinković progovorio o sinu: Otkrio kako se osećao kad ga je mali Željko Kulić nazvao "TATA"!

Ivan Marinković je otkrio kako se oseća nakon što je njegov sin Željko Kulić shvatio da mu je on otac. Zadrugar nije krio sreću, pa je lepe vesti podelio sa zadrugarima, a Bebica ga je upitao za detalje.

- Ja ću da pitam Ivana, kakav ti je osećaj bio kada ti je Željko rekao tata i kada ti je doneo pivo? - upitao je Bebica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam kako da objasnim kakav mi je osećaj bio, ali ovo je samo još jedan stepenik u nizu od mnogih koje moramo da prođemo da bi to bilo kako treba. On je pametan i drago mi je što se to desilo ikao znam da mu je Perica to objasnio. Ovo sve zavisi od svega, ima dosta vreme pred nama da se to podigne na viši nivo, tačnije da to bude kako mora. Nadam se da se ništa neće menjati napolju. Dala mi je Marija danas svesku, i iskreno video sam mnogo, bilo mi je čudno jer ja imam ćerku, lepo je što sam video da je sjajan u vrtiću i jako sam ponosan na to - rekao je Ivan.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:55 Ivan Marinković ulazi u zadrugu 6