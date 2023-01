FILIP CAR OPLEO PO MILICI I ANITI: STANIJA JE BREND A VI STE BETON LIGA! Pohvalio MARKA i otkrio koja mu devojka iz kuće PRILIČI

Filp Car, rijaliti učesnik, prokomentarisao je odnose Marka Markovića i devojaka u emisiji "Pitanja gledalaca".

Naime, Filip nije imao nimalo lepe reči za njih, a posebno se dotakao odnosa sa Milicom Veselinović ,takođe je priznao da je promenio svoje mišljenje o Markoviću.

- Ove devojke koje se vrte oko Marka su ozbiljna beton liga. Vi ste u ligama gde sudija dobije šamar kada digne zastavu. Anita, ti si mlada devojka, istakla si se ovde, dobila si titulu misice, a ta kruna je sada go*njiva. Milici se prošle godine nametalo to da je Mensur uticao na to da ne bude sa nekim, osim sa njim. Niko živ Milici nije davao dva minuta pažnje, osim njega, ali se i za njega spekulisalo da nij iskren prema njoj. Najviše ovde gubi Marko. Stanija je jedina napravila brend od sebe, od svih starleta, a bio je sa takvim devojkama ranije. Momci iz Crne Gore su drugačiji od njega, kolegijalan je i dobar. Milica petlja, a Anita je polupana, dobra je duša, ali se pogubila. Marko, ne krivim te, jer su one same sebi sve dopustile. Ti si lep i zgodan, Stanijin bivši. Ti si sebi dozvolio da budeš povezan sa Milicom i Anitom više od tri dana, što je poražavajuće. Žana mu priliči kao devojka - rekao je Car.

Podsetimo, Filip je izazvao haos odmah po ulasku u šestu sezonu Zadruge, a iako je otpočetka bio prisan sa Aleksandrom, odmah nakon raskida uplovio je u vezu sa njenom tadašnjom prijateljicom Milicom Veselinović, ni ta veza dugo nije potrajala pa je Car sada ponovo u odnosu sa Aleksandrom.

Kurir.rs/S.B.

