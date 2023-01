NECINA MAJKA SE OGLASILA NAKON SUKOBA SLAVNIĆA I NECE! Najavila TUŽBE i potkačila BOJANA I CARA: Čula sam da je bio sa MUŠKARCIMA

Julijana Veljković, majka rijaliti učesnika Nenada i Predraga Lazića oglasila se i prokomentarisala sukob njenog sina Nenada i Zvezdana Slavnića.

Naime, Julijana nije imala lepe reči za Slavnića nakon njihovog okršaja uživo u emisiji.

- Htela sam da se obratim što se Neca izvinjava bezveze. To što je on rekao nisu protumačili kako treba i nema potrebe da se izvinjava, jer njih dvoje ne smeju ništa da kažu, a kada su svi psovali moje mrtvo dete, niko se nije javio. On je samo rekao koje datume. Šta je to rekao Neca ovoj gospođi? Nije problem, izvinio se, ali nije samo on tako komentarisao, među aždajama ovde. Ovde su desetak ljudi aždaje, koje mogu slobodno da se pokupe i da odu kući - rekla je Julijana.

foto: Printscreen/Instagram

Julijani se, takođe, nije dopalo ponašanje i reči koje su Bojan Simić i Car uputili njenim sinovima, te se osvrnula na to, pa je i oplela po njima.

- Danas je Badnji dan, radio emisiju vodi Filip Car, pa ću ja da ga pitam i ovog Bokija smrada i drog****...Ja kažem sada da se trpaju Filip i onaj ološ i obični uličar. Meni se ne sviđa Carevo ponašanje i da se Boki hvata za onu stvar. Počeću sa tužbama! Mogu da tužim sve koji su ga vređali! Ja sam čula da on imao vezu sa muškarcem i da nema ništa po Beogradu, imam i ja ljude po Beogradu. Pozdrav za tog ološa i ovog drugog, sram ih bilo! - kazala je Julijana.

foto: printscreen instagram

Podsetimo, Zvezdan je nasrnuo na Nenada Lazića Necu zbog reči upućenih njegovoj devojci Anđeli Đuričić. Slavnić je skočio na Necu a voditelj Darko je sprečio dalji sukob kao i ostali zadrugari.

Kurir.rs/Pink.rs

