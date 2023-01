CAR IZNEO SAV PRLJAV VEŠ O ALEKS I TAJNIM RAZGOVORIMA! Udario na njen moral i vezu sa Dejanom, totalno je dokusurio! HISTERIJA

Aleksandra Nikolić komentarisala je odnos sa Filipom Carem i emocijama koje su 'preko noći' ugašene.

- On se vadio da ima emocije, da ne bi ispalo da je nešto uništio. On je svestan cele situacije u kojoj sam se nalazila, nije mogao da podnese pritisak... Iz čista mira, pronašao mi je mane - rekla je Aleks.

- Ja sam u rijalitiju, paše mi da imam nekoga da je pored sebe. Napolju kada sam, uvek cimnem neku devojku da ne spavam sam - pravdao se Car.

- Aleks je neko koga je čekala lepa budućnost, imala je fanove, poštovanje, trebala je da bude zaprošena za Novu godinu. Zašto misliš da bi sve žrtvovala da te ne voli - pitala je Ivana.

foto: Pritnscreen

- Ma ona nije Dejana ostavila zbog mene, neka prizna ako sme - odbrusio je Car.

- Ja sam sto puta lepo rekla, ja sam bila sa Dejanom, ali kada je on ušao osetila sam nešto i desilo se. Meni to nije trebalo, ta priča o rijalitiju je glupa - govorila je Nikolićeva.

- Ona uvek ima taj rijaliti momenat u glavi, ona tačno zna šta radi. Kod nje je svaki korak isplaniran. Izvini, a gde si osetila to prema meni - provocirao je Filip.

- Uvek sam govorila da mi nije bilo svejedno kada je u pitanju bio Filip, ali zaljubila sam se u Dejana i zavolela ga. Nećeš mi nabaciti te stvari - vikala je Aleks.

- Meni tvoja veza sa Dejanom nije bila ni iskrena ni normalna. To sam izvukao iz razgovora sa tobom! - uzvratio je istom merom Filip.

- Znam ja zašto on ovo govori... - nervirala se Nikolićeva.

- Ja da sam hteo mogao sam da ti upadnem u vezu sa Dejanom! Nemoj da pričam šta si radila i kada! - zapretio je Filip.

foto: Pritnscreen

- Prošle godine kada je bila zajednička svadba, jesam bacila žito od besa! - priznala je Aleksandra šta je radila u petoj sezoni.

- Meni je Dalila stalno zamerala Aleksandru i njene poglede! Rekla si mi da si ušla u vezu u koju nisi trebala i za nešto što nije za tebe - otkrio je Car.

- Ma koga ti z**ebavaš? Filipu treba za tebe 16 minuta - skočio je Janjuš.

- Nemoj da me vučeš za jezik! Rekla si mi da sam ti uzeo prvo mesto, mnogo toga si glumila! Nisam hteo da ti kažem da nisam sa tobom jer si folirant, jer ti je sve strategija, sve ti je igra! Dejana nisi volela pet pari, ušla si ovde da bi igrala igru, sve je bilo farsa! Priznaj to i budi dostojna do kraja! Ti si devojka koju mogu da povežu ovde sa njih petoro, koja može da bude ovde sa sa kim poželi. Znam te kao zlu paru nemoj sa mnom da se igraš rijalitija! Ovakve kao ona mogu me koštati samo tako, da ti r*zj*bu život! - urlao je Car.

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme